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250 milyar dolarlık hırdavat sektörü İstanbul’da buluşacak 

Önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Hardware Eurasia Fuarı, Reed TÜYAP'ın uluslararası fuarcılık deneyimi ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (HISİAD) sektörel gücü ile 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında sektör profesyonellerini, konusunda uzman katılımcıları ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşturacak. 

250 milyar dolarlık hırdavat sektörü İstanbul’da buluşacak 

1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Yapı Fuarı (Turkey Build) ile eşzamanlı olarak düzenlenecek Hardware Eurasia Fuarı, Endüstriyel Hırdavat, El Aletleri & Genel Hırdavat ve Mobilya & Yapı Hırdavatı olarak üç ana başlık altında topladığı endüstrinin geniş ürün yelpazesinde yer alan tüm ürün ve hizmetleri kapsayacak.

İLK 9 AYDA 4,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT 

Sektörün halihazırda 200’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu 8,2 milyar dolar büyüklüğünde ihracatı olan Hırdavat Sanayi sektörünün en verimli şekilde gelişip, global ölçekte rekabetçi tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği zemini oluşturmak için, Hardware Eurasia Fuarı’nın, hırdavat pazarına üretim yapan ve hırdavat ürünlerini pazarlayan tüm paydaşların güçlerini birleştireceği yeni bir platformu olacağını ifade etti. Pandeminin ve uluslararası konjonktürün etkisi ile Amerika, Latin Amerika ve Uzak Doğu’dan Türk Hırdavat ürünlerine olan talebin arttığını belirten Tecdelioğlu, pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4,5 milyar dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 7 milyar dolar ihracat hedefleyen Hırdavat sektörünün ihracatına fuarın ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Yurtiçinden ve yurtdışından önemli satın almacıların katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da ağırlanacağını belirten Tecdelioğlu, fuarın, sektörün ilk uluslararası etkinliği ve bir anlamda sektörün yeni küresel vitrini olacağını ifade etti.

HİBRİT FUAR MODELİ UYGULANACAK

Yüz yüze fuarcılıktan çok daha fazlasını sunan yeni nesil fuarcılık uygulamalarının yer alacağı Hardware Eurasia Fuarı’nda, canlı fuarın gücü ile dijital uygulamaların yenilikçi yüzünün bir araya getirildiği hibrit fuar modeli uygulanacak. Bu sayede katılımcılar ulaşmayı amaçladıkları tüm ziyaretçi profili ile temas edilebilecek. Yeni normal döneminin tüm gereksinimlerini kapsayan önlemleriyle, Hardware Eurasia Fuarı hem katılımcılarına hem de ziyaretçilerine güvenli bir fuar deneyimi sunacak. Gerek dijital kayıt ve kapı giriş süreçleriyle gerekse katılımcı portalında yapılan geliştirmeler ile fuar alanındaki tüm süreçler temassız olarak gerçekleşecek.
 

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