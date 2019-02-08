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26. Expomed Fuarı 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Bu yıl 28-30 Mart 2019 tarihleri arasında 26. kez medikal sektörün profesyonellerine kapılarını açmak için hazırlanan EXPOMED, 45 ülkeden 1100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğine ev sahipliği yapmak için gün saymaya başladı. T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirleyen fuar, medikal sektör için Türkiye’de ve Avrasya Coğrafyasında rakipsiz bir iş platformu olmasıyla göze çarpıyor.

26. Expomed Fuarı 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
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Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu EXPOMED Fuarı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. 45 ülkeden 1100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanan fuar, sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak ön plana çıkıyor.
 
1,5 Milyar Dolarlık İş Hacmi

Türkiye sağlık sektörünün bu yıl daha fazla ihracat yapması için yoğun olarak çalışan Expomed, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetlerinin de buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirlemenin ötesinde aralarında Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20’den fazla ülkeden İstanbul’a gelecek alım heyetleriyle de Expomed, global gücünü ortaya koyuyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
EXPOMEDFuarMedikalTürkiyeAvrasya
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