30 ülkeden 150’ye yakın bayi ile yeni sezon tanıtımı

Ulusal pazarda olduğu kadar uluslararası pazarda da erkek giyiminin trendlerini belirleyen Giovane Gentile’nin bu önemli organizasyonuna; Yeni Zelanda’dan İngiltere’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar 150’ye yakın yurt içi/yurt dışı bayiden katılım oldu. Aynı zamanda Giovane Gentile, 1500 parçadan oluşan zengin ürün çeşidi ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aldığı ürün siparişlerini de 2 katına çıkardı.



Zamansız kalitenin ismi Giovane Gentile,dünyanın birçok farklı noktasından gelen150’ye yakın bayisine 2019/2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıttı.



Gerçekleştirdiği bayi toplantısında Giovane Gentile, Yeni Zelanda’dan İngiltere’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen 150’ye yakın alım heyetini şubat ayı boyunca İstanbul’da ağırladı. Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, “2019/2020 Sonbahar-Kış koleksiyonlarımızı 150’ye yakın bayimizin katılımı ile tanıttık. 1500 parçalık zengin koleksiyonuyla dünya modasına uygun ürünlerimizi sergiledik.” Ülkelerin özelliklerine göre kıyafet seçimlerinin de değiştiğini söyleyen Samedov,soğuk iklimli ülkelerin özellikle kürklü mont ve botlara rağbet gösterirken daha ılıman iklime sahip ülkelerin ise ince elyaf montları tercih ettiğini söyledi.



Bayilerine bu yıl ilk kez 2019/2020 Sonbahar-Kış “Giovane Gentile Limited Edition” ve “Giovane G. Designers” yeni koleksiyonun tanıtımını yapan Giovane Gentile, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre aldığı ürün siparişlerini de 2 katına çıkardı.



Turquality projesi ile 5 yılda 65 mağaza hedefi



​Sanattan modaya ilham alarak ürettiği yeni sezon koleksiyonuyla ihracata odaklanıp İtalyan kumaş ve iplikleri kullanarak tasarladığı 1500 opsiyonlu parçayla bayilerinin beğenisini kazanan Giovane Gentile, 5 yılda 65 mağaza hedefiyle tüm dünyaya seslenecek tasarımlara imza atıyor. Girdiği tüm pazarlarda trendsetter marka olan Giovane Gentile, takım elbise, triko, aksesuar ve denim özelinde dünya trendlerini yakından takip edipbölgelere göre tasarımlara imza atıyor.

