32 Ülkeden Bilim İnsanları; ‘5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde buluşuyor

Türkiye kanatlı eti sektörü, dünyada uygulanan son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenlenecek 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde değerlendirecek. Kongre, kanatlı eti sektörünü en üst düzeyde temsil eden Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir Antalya’da yapılıyor.



Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, Bu yıl ABD’den İran’a, Finlandiya’dan Avustralya’ya kadar birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki değişik coğrafyalardan bilim insanlarını Antalya’da buluşturacaklarını söyledi. 32 ülkeden 1.500’ü aşkın katılımcı sayısına ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Ceylan, 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nin beyaz et sektörü paydaşları ile bu alanda araştırmalar yapan bilim insanlarının iletişim kurmaları ve birlikte hedeflerine ulaşmaları için mükemmel bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.



SEKTÖR, 3 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR…



5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi Antalya’da Starlight Convention Center 25 Nisan’da yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörü, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor ve Türkiye’de kişi başına 38 kg olan et tüketiminin 24 kg’ı beyaz et sektörü tarafından karşılanıyor.



1.500’ÜN ÜZERİNDE BİLİM İNSANI VE SEKTÖR PAYDAŞI KATILIYOR…



Ülkemizde beyaz et sektöründe uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük etkinlik olan 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi UBEK’e, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlandiya , Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, K.K.T.C., Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Umman’dan ziraat, veteriner ve gıda mühendisleri ile doktorlardan oluşan 1.500’ün üzerinde bilim insanı ve sektör paydaşı katılacak.