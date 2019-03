32. Uluslararası Tüketici Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu

Bilindiği gibi 1985 Yılında Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı, 15 Mart’ı Dünya Tüketiciler Günü olarak kabul etmiştir. 1988 yılında dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci’nin enformasyon desteği ile başlayan15 martda gerçekleşiyor.Lobin İnternational Başkanı Fahri Ustaoğlu’nun açılış konuşmasından sonra Dijital Ekonomi ve Bilişim Çağında Bilinçli Tüketici konulu ilk oturuma geçildi.DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Moderatör: Musa Karademir Dijitalleşmenin tetiklediği değişim sürecinde keşfedilen geliştirilen bilgi teknolojileri, operasyon süreçlerinin dijitalleştirilmesi, müşteri deneyimi ve servis tasarımı, online satış ve pazarlama, dijital kanalların tasarımı gibi tüm olgularında tüketici tarafından uyumun önemi hakkında özet giriş yaparak panelistlere sorular yöneltdi.Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için hayati konuma sahip "dijital dönüşüm" birçok sektörün olduğu gibi sağlık sektörünün de ana gündem maddesi.Sağlıklı ve gelişmiş toplum hedefine ulaşabilmek ancak iyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi ile mümkündür. İyi örgütlenmiş bir sağlık sisteminin oluşturulmasında sağlık bilişim sistemlerinin önemi oldukça büyüktür.Nesnelerin interneti, makineler arası iletişim, bulut bilişim, büyük veri, giyilebilir ve taşınabilir teknolojiler gibi dijital dönüşümün yapı taşları sağlık sistemini derinden etkiliyor.Viyana Eyalet Sağlık Bakanlığı BM Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Safile Usul Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya çapındaki ağ üyelerin derinlemesine incelelendiğinde bilgi, bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştırmak için dünya çapındaki şehirleri ve toplulukları birbirine bağlamak; ve uygun yenilikçi ve kanıta dayalı çözümler bulmak için şehirleri ve toplulukları desteklemek adına dijitalleşmenin önemime dokunarak, iyi ruh toplumları olma gereğine değindi. Yaşamda çağdaş tüketici kültürüne ve iyi yaşamın arzu memnuniyetine dayalı olarak iyi ruh toplumu Türkiye’sinde saygın statü, hakları olan tüketiciyi tanımladıkdan sonra, dijitaleşme ile her bilgiye erişimin kolaylığından, takip edilmesiyle neticeye çok çabuk gidilebileceği ve hasta sorunun çözüm avantajlarını sundu., Ticaretin doğasının değişmesinden dijitalleşme ile yeni bir paradiğma dijital dönüşümü sürükleyen teknoloji değil strateji olduğunu ticaretde krallığın, gücün topluluklara geçtiğini vurguladı.Üç yeni ve yararlı kavramı doğru şekilde kullanmaları durumunda onların gelecekteki başarılarını belirleyecek. Müşterinin yaptığı iş, Müşterinin deneyimi, Müşteri ile temas. Detaylarıyla açıklandı. Yeni dünyanın dijital rakipleri şubesiz bankalar, otelsiz konaklama şirketleri, araçsız lojistikler, deposuz tüccarlar şeklinde örnekler gibi şirketlerin, iş yapış şekillerindeki dönüşümleri, dijital teknolojileri bütünleştirme detayları ile kontrol ederek hızlı büyüme sağlayabilirler. Dijital dönüşüm stratejisibe sahip olmaları gereğini belirtdi.Dünyada Dijitalleşme Ve Elektronik Ticaret Gelişmeleri –Türkiye Yansımaları konulu diğer oturumda; Esas Holding’den Berrak Kutsoy, Girişimcilik olgusunun gelişmesinde rol alan önemli isimlerden. Girişimcilikde Risk alma cesaret ile birlikde yetenek ve bilgi özelliği kazandıran yol haritalarını empoze eden uzun yıllar Genç Girişimciler Kurulu Danışmanlığını yürütmektedir.Özellikle Kadın ve genç girişimcilerle ilgili bilgi verdikden sonra, Türkiye’nin en dijital ulaştırma şirketi olma başarısını gösterdiği söylenen, firmasının dijitalleşmesini örnekledi. Sabiha Gökcen Hava Limanında valiz kontrolundan-Uçuş bilet –Biniş kartı vs. her işlemlerin yapıldığı dijitaller noktalarını olduğu bilgileri verdi.Ekonomi Gazetecileri Dernek Başkanı ve TGRT Ekonomi Haber Müdürü Celal Toprak girişimcilere sermaye, zaman, bilgi ve network sağlamanın yanı sıra sisteme inovatif çözümler üzerine yoğunlaşmış girişimcilerin önünün açılmasının ve günümüzün dijital bağlantılı yeni dünya düzeninde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yaşamsal rol oynadığına dikkat çekti.Yatırımda, girişimcilikda, inovasyonla dijitalleşen birey ve kurumlar dijital dönüşümünde önemli ekonomik gelişim fırsatlarını da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Dijitalleşme alanındaki bu inovatif girişimleri, ekonomimize kazandırmak ve özellikle inovatif projeleri fikir aşamasından büyüme aşamasına kadar değerlendirerek altyapı, pazarlama, mentorluk, finansman ve eğitim desteği girişimcilerin başarılı iş fikirlerinin ekonomiye kazandırılmasını ve onlar için sürdürülebilir bir gelir kapısı yaratılması gereğinin altını çizdi.32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi kapsamında ödül törenide gerçekleştirildi.Ödül töreninin açılış konuşmasını, zirveyi düzenleyen Lob'in Turkey Başkanı Fahri Ustaoğlu yaptı. Gecede, ekonomi, marka ve medya alanında başarı gösterenlere ödüller takdim edildi.