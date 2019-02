3.500 deniz aracı CNR Avrasya Boat Show’da

3.500’ün üzerinde deniz aracının yer alacağı CNR Avrasya Boat Show’da 3 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak. Dünyanın en prestijli mega yatlarının sergilendiği fuarda, tamemen yerli üretim olan Türkiye'nin lider motor yat üreticisi Numarine'de 45 metre uzunluğunda, 102 milyon lira değerinde 45XP modeli, fuarın en büyük teknesi olarak öne çıkıyor.



Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan ‘CNR Avrasya Boat Show-14.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Türk denizcilik sektörünün en prestijli ve renkli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show 22 Şubat tarihinde VIP açılış günü ile ilk olarak medya mensupları, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri CNR EXPO Yeşilköy’de kurulan 85 bin metrekarelik alanda ağırlayacak. 1.500’ün üzerinde markanın katılımı ile düzenlenecek fuar, 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında da tüm ziyaretçilere açık olacak.

Türkiye’nin en önemli marinalarının da yer alçağı fuarda, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse, Chris Craft’in de aralarında olduğu 3 bin 500’ün üzerinde deniz aracı sergilenecek. Amatör balıkçılık malzemeleri, deniz tekstil ürünleri, dalgıç malzemeleri, şişme bot, jet ski gibi denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve ekipmanların da yer alacağı fuar, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Deniz kültürünü Türk toplumunda yaygınlaştırmayı amaçlayan CNR Avrasya Boat Show’da 3 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığında her bütçeye uygun tekne, yat ve yelkenliler deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak.



Türkiye’de ilk kez görücüye çıkarılan tekneler



Teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan CNR Avrasya Boat Show’da milyon dolarlık yatların lansmanlarına ev sahipliği yapılacak. CNR Avrasya Boat Show’un en büyük ve en pahalı teknelerinden olan İtalyan Sanlorenzo’nun SL 86 modelinin yanı sıra Prestige 590, Hanse 458, Hanse 508, Cap Camarat 9.0 WA, Strider 13, Rebel 47, VR6 Cuddy Türkiye’de ilk kez tanıtımları yapılacak tekneler arasında yer alıyor.



Dünyanın dört bir yanından deniz tutkunu fuarda olacak



CNR Avrasya Boat Show’a, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Libya, Rusya, Almanya, Tunus, Bulgaristan, Polonya’nın da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde ülkeden deniz tutkunları bekleniyor. Özellikle Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinin fuara yoğun ilgi göstermesi, bu yıl toplam ziyaretçi sayısında da hedefleri büyütüyor. 2018 CNR Avrasya Boat Show, yerli ve yabancı 67 bin 140 kişi tarafından gezilmişti. Bu yıl ise yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30 oranında bir artış hedefleniyor.



Numarine 45XP’nin dünya lansmanı yapılacak



Türkiye’nin lider motor yat üreticisi Numarine’in 45 metre uzunluğunda, 102 milyon lira değerinde 45XP modeli fuarın en büyük teknesi olarak öne çıkıyor. Tamamen yerli üretim olan 45XP, Numarine’nin yeni modeli fuarın en lüks ve konforlu motoryatlarından. Numarine 45XP fuarın en pahalı yerli üretimlerinden biri olarak dikkat çekerken teknenin dünya lansmanı da yine fuarda yapılacak. Çok uzun bir süre kendi kendine yetebilecek kadar güçlü ekipmanlar ile donatılan, Numarine 45XP, kural kitabını baştan yazarak yolculuk yapmaktan, varış noktasına varmaya kadar zevk alan maceracı yat severler için yepyeni bir olasılıklar dünyası oluşturuyor. Teknenin burun kısmında bulunan kendine özgü bir tasarımla hazırlanan havuzu da dikkat çekiyor.



Fuarın en pahalılarından İtalyan Sanlorenzo’nun SL 86 modeli



Dünyanın en prestijli mega yatlarının sergilendiği fuarda, İtalyan Sanlorenzo’nun Türkiye’de ilk kez sergilenecek SL86 modeli 27 metre uzunluğuyla CNR Avrasya Boat Show’un en büyük teknelerinden biri olarak öne çıkıyor. Avrupa ve Amerika kıtasından Bağımsız Devletler Topluluğu’na, Doğu Avrupa’dan Asya’ya kadar dünyanın çok farklı yerinden alıcıları olan Sanlorenzo’nun yeni modeli SL 86, 33.5 milyon lira fiyatıyla aynı zamanda fuarın en pahalı teknelerinden.



CNR Avrasya Boat Show’un gözdeleri: My Zalanka, Ilumen Cadet V



Dünyanın en prestijli yat markalarından Dominator, en gözde yatlarından olan My Zalanka ve Ilumen Cadet V’yi CNR Avrasya Boat Show'da sergileyecek. Son ayrıntısına kadar incelikle düşünülmüş ve kişiye özel tasarlanan tekneler, ileri teknoloji ile usta işçiliği bir araya getiriyor.

Zımparalanmış meşe ağacından panelleri olan My Zalanka, parlak abanoz aksanlarla tamamlanmış. El işçiliği ile döşenmiş Piallato parke zeminler ile özellikle yat için yapılmış ve üretici tarafından "Dominator Gold" olarak adlandırılmış platin tonları iç mekanda turkuaz ve turuncu renk detaylarıyla harika bir şekilde dengeleniyor.



Boat Show’un iddialısı Suzuki



Suzuki Marin, CNR Avrasya Boat Show’a amiral gemisi DF 350A ve sınıfının tek enjeksiyon motorlu modeli olan DF 9.9B modeliyle çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 4 zamanlı dıştan takma deniz motorlarında bir devrim niteliğinde olan ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip DF 350A, yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en iddialı modelleri arasında yer alıyor. 9.9 HP gücünde, dünyanın ilk ve tek ‘Lean Burn’ ve ‘Aküsüz Yakıt Enjeksiyon Sistemi’ ile dizayn edilmiş modeli DF 9.9B ise denizdeki kısıtlı zamanını motor problemleriyle geçirmek istemeyenlere özel kaliteli ve eşsiz bir seçenek olarak dikkatleri çekiyor.



Formula teknelerinin en yeni modelleri



Dünyanın en kaliteli tekneleri arasında gösterilen lüks Formula teknelerinin en yeni modelleri CNR Avrasya Boat Show’da boy gösterecek. Premium segmentte kendini dünyaya ispatlamış olan Formula modellerinden 350 Sun Sport geniş kokpit alanıyla kalabalık gruplar için dahi rahat yer imkanı sunuyor. 350 SS keyifli bir gün ve gece için gereken tüm donanıma fazlasıyla sahip. Spor, şık ve güçlü bir powerboat olan Formula 350 Sun Sport gücünü 2 x 430 beygir gücündeki Mercruiser motorlardan alıyor. Saatte 100 Km üzerinde sürate çıkan 350 SS yalnızca performansı ve akıcı gidişiyle değil, zarafet ve sunduğu konforla da çok etkileyici. 10.67m boy, 3.28m en ve 21° su kesim açılı derin-V gövdesiyle sert havalarda dahi oturaklı ve güvenli seyir imkanı sunuyor.