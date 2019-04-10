Çevre bilincinin öncelikli olduğu kurum kültüründen beslenen Daikin, uzmanı olduğu ‘doğru hava’yı yaşadığınız mekanlara ve ofislere taşıyan ürünlerle sektöre öncülük ediyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 2018 yılı ‘Hava Kirliliği Raporu’na göre Türkiye’de en az 60 milyon kişi kirli hava soluyor. Son yayınlanan OECD raporuna göre ise Türkiye’de her yıl 30 bin insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Daikin, hava temizleme cihazı Daikin MC70L başta olmak üzere bu üstün teknolojileri barındıran Ururu Sarara, Shira Plus, Nexura, Shira Eco ve Emura modeli klimalarla doğru ve temiz havaya kavuşmanızı sağlıyor.



İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, ‘doğru hava’nın öncülüğünü yapıyor. Geliştirdiği teknolojilerle çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi hedefleyen Daikin, MC70L hava temizleme cihazı başta olmak üzere bu üstün teknolojileri barındıran Ururu Sarara, Shira Plus, Nexura, Shira Eco ve Emura modeli klimalarla doğru havayı evlere ve çalışma ortamlarına getiriyor.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Son yayınlanan OECD raporuna göre ise Türkiye’de her yıl 30 bin kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamından oluyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın 2018 yılı ‘Hava Kirliliği Raporu’ ise Türkiye’de en az 60 milyon kişinin kirli hava soluduğunu belirtiyor. İzmir, İstanbul ve Ankara’nın başı çektiği hava kirliliği yüksek kentleri Adana, Kahramanmaraş-Elbistan, Erzurum, Ağrı izliyor. Fosil yakıtlar, termik santraller, toz ve sanayi gibi nedenlerle kirlenen hava, sağlık için büyük tehdit oluşturuyor. Hava kirliliği başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere akciğer kanserine kadar varan önemli hastalıklara yol açıyor. Bu yüzden sadece dışarıda değil, konut ve işyerlerindeki havanın temiz ve doğru hava olması büyük önem taşıyor. Konut veya ofis iç mekanlardaki havanın kalitesi yaşam ve iş kalitesini direkt etkileyen unsurlar olarak kabul ediliyor. Doğru havadan mahrum olan ofislerdeki çalışanlar odaklanma sorunları yaşıyor, iş kalitesi ve randıman düşüyor.



Bu alanda geliştirdiği teknolojilerle iklimlendirme sektöründe lider ürünlere imza atan Daikin, hava temizleme cihazı MC70L ile fark yaratıyor. 6 kademeli filtreleme özelliğine sahip olan ürün, Daikin’in geliştirdiği ve yüksek hızlı elektronların toz, polen, küf, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı ‘Flash Streamer’ teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. İlk filtreyi oluşturan bu aşamadan sonra tozlar, ‘kaba toz filtresi’ adı verilen bölümde toplanıyor ve burada bakteri ve alerjenlerden arındırılıyor. Toz ve polenlerin elektriksel olarak yüklendikleri ve filtreye gönderildikleri ‘plazma iyonlaştırıcı’dan sonra ‘elektronik toz toplama filtresi’ devreye giriyor. Burada önceki bölümde elektriksel olarak yüklenen toz ve polenler yine elektrik yüklü filtreler tarafından emiliyor. Yapısındaki titanyum sayesinde koku ve virüslerin fotokatalist tarafından tutulduğu ve havanın temizlenmesinde büyük rol oynayan ‘titanyum apatit filtre’den geçen hava neredeyse temizlenmiş oluyor. ‘Koku giderici katalist filtre’ ise son aşamada yer alıyor. Buradan da geçen ortam havası artık tazelenmiş, temizlenmiş ve kokulardan ayrıştırılmış haldedir. Güvenli ve doğru hava artık ortamdadır. Benzerlerine göre daha uzun olan 3 yıl garanti süresi ile göz dolduran Daikin MC70Li 46 metrekare alana kadar etkilidir. Daikin MC70L hava temizleme cihazı, İngiliz Alerjen Vakfı Onay Mührü’ne sahiptir.



Daikin klimalar da bu üstün teknolojiyi kullanıyor



Hava temizleme cihazı Daikin MC70L’de kullanılan ‘Flash Streamer’ teknolojisi Ururu Sarara ve Shira Plus serisi klimalarda da kullanılan üstün bir teknolojidir. Havanın temizlenmesinde etkin bir rol oynayan ‘titanyum apatit filtre’ ise Ururu Sarara, Nexura, Emura, Shira Plus ve Shira Eco model Daikin klimalarda kullanılıyor. Doğru hava uzmanı Daikin, ürettiği teknolojilerle çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

