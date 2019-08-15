60 ülke mutfak sektörü için İstanbul’a geliyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Invitation Only etkinliğinin artık hem iç pazardaki üretici firmalar hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gördüğünü söyledi. Önder, Invitation Only etkinliğindeki hedeflerinin bu yıl 60 ülkeden 90 alıcıyı ağırlamak olduğunu belirtti.



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), bu yıl dördüncüsünü düzenlenecek olan Invitation Only etkinliğini 20 -23 Kasım da İstanbul’da gerçekleştirecek. Burak Önder, Türkiye’de ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda üretici ve alıcıların iki gün boyunca bire bir görüşmeler gerçekleştirebildiğini vurguladı.



INVITATION ONLY İÇİN YOĞUN İLGİ



2018 yılında olduğu gibi 2019 Ekim ayında da Hong Kong’da sektörün en büyük fuarlarından Mega Show fuarına katılacaklarını, Kasım ayında Ukrayna’ya sektörel bir heyet düzenleyeceklerini ve hemen ardından Invitation Only etkinliğinin Kasım ayında yine İstanbul’da yapılacağını bildiren Önder, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Invitation Only etkinliğimiz artık hem iç pazardaki üretici firmalarımız hem de yurt dışındaki önemli ithalatçılar tarafından kabul gören, sektörün ülkemizdeki en elit organizasyonu haline geldi. Biz B2B odaklı ve özel davetlerle, önceden belirlenmiş ikili iş görüşme randevularına dayanan bir konsept geliştirdik. Türkiye’de ilk kez EVSİD tarafından hayata geçirilen bu organizasyonda üretici ve alıcılar iki gün boyunca bire bir görüşmeler gerçekleştirebiliyor, sosyal aktivitelerde kaynaşma imkanı yakalıyor ve çoğu kez ticari bağlantılar ile sonuçlanan birlikteliklere imza atıyorlar. Bu yıl henüz etkinliğimize 3 aydan uzun bir süre olmasına karşın 52 katılımcı sayısına ulaştık. Yer kapasitemiz sınırlı olduğundan bu yılki hedefimiz 60 üretici firmaya ev sahipliği yapmak. Alıcı tarafında ise 60 ülkeden 90 firmayı görüşmelere dahil etmek."



HEDEF REKOR İHRACAT



Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat odaklı yeni pazarlarla büyüdüğünü belirten Önder, ikinci üç aylık dönemde ihracatta başlayan toparlanma ile birlikte yıl sonunda sektörün tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bu yıl için belirlenen hedef pazarların Latin Amerika ve Avrupa olduğunu anlatan Önder, 2020 için ise Afrika, AB, Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarını radarlarına aldıklarını belirtti.



İlk altı aylık bölümün iç piyasa açısından zorlu geçse de ihracat ve dış pazarlar açısından olumlu bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Önder, bu dönemde dernek olarak Fas, Almanya, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Kolombiya olmak üzere 6 farklı organizasyona imza attıklarını ve Türk ürünlerine ilginin arttığını gördüklerini kaydetti.



İhracatta özellikle ikinci çeyrekten itibaren bir yükseliş trendine girildiğini vurgulayan Önder, "2018 yılını büyüme ile kapatan sektörümüz için 2019 yılında büyüme hedefimiz yüzde 15. EVSİD olarak 2019 yılında ihracatımızı artırma konusunda yeni ve farklı pazarlara yönelik faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. 2019 yılında her zamankinden çok ihracata ağırlık vermemiz gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu şekilde 2018 yılında yüzde 9,6 oranında büyüyen sektörümüzün ivme arttırarak tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmasını beklemekteyiz." dedi.



HEDEF PAZARLAR UZAKDOĞU VE AFRİKA



1980'li yıllarda en önemli iş üretmek iken artık pazarlama ve satışın çok daha önemli olduğuna değinen Önder, şunları anlattı: "Biz de farklı pazarlama enstrümanları ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelere ticaret heyetleri düzenliyoruz ve oradaki satın almacıları bir araya getirip B2B toplantılar düzenliyoruz. Her bir pazar için önceden bir satın alma raporu hazırlanıyor. Bu raporda pazarın yapısı, oradaki trendler, dağıtım kanalları, rakip ülkeler ve yerel üretim gibi çok sayıda faktör detaylı bir şekilde ortaya konuyor ve pazara giriş stratejisi belirleniyor."Bu yıl için belirlenen hedef pazarların Latin Amerika ve Avrupa olduğunu anlatan Önder, 2020 için ise Afrika, AB, Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarını radarlarına aldıklarını belirtti.



MARKALAŞMA VE PAZARLAMA ÖNEM KAZANIYOR



Sektörün bugüne kadar hep satış odaklı büyüdüğünü ancak gelinen noktada firmaların pazarlamanın, üretimde teknolojinin, tasarım ve inovasyonun ne derece önemli olduğunu daha net kavramaya başladığını kaydeden Önder, "Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen URGE projelerimiz sayesinde markalaşma ve endüstriyel tasarım konusunda çalışmalar planladık. Ticaret Bakanlığımızın destekleri sayesinde üyelerimizin tasarım ve pazarlama alanlarını geliştirmelerini ve bu sayede birim ihracat değerlerimizi artırmayı hedefledik. Bu açıdan EVSİD olarak üretim aşamasında firmalarımızı tasarım ve inovasyon konusunda farlı projelerle desteklemeye çalışırken diğer taraftan da markalaşma ve yurtdışı pazarlama konusunda yönlendirmeye odaklanıyoruz. Bireysel bazda firmalarımıza baktığımızda da benzer şekilde firmalarımızın markalaşmaya ve pazarlamaya daha çok kaynak ayırdıklarını görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

