60’ı aşkın ülkeden misafiri Maslak’ta ağırladı Hilton İstanbul Maslak, finans ve eğlence dünyasının merkezindeki mükemmel konumu ve kusursuz konforuyla, iş amacıyla dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen misafirlerin gözdesi. Şehir otelciliğine farklı bir soluk getirerek kısa sürede öne çıkan otelin Genel Müdürü Özkan Alkan, “İş amacıyla seyahat eden misafirler, bir otelden ne bekler?” sorusuna çarpıcı yanıtlar verirken, “Ama en önemlisi, misafirlerin gereksinimlerini öngörerek, beklentilerinin üzerinde bir deneyim sunabilmek” diyor.

İstanbul’un uluslararası iş dünyası için ortak buluşma noktasına dönüşmesi, şehirdeki iş otellerine olan ilgiyi de artırıyor. İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu, 2018 yılında İstanbul’u 199 ülkeden 13 milyon 333 kişinin ziyaret ettiğini ve ziyaretçilerin yüzde 10’una yakınının İstanbul’a kongre ve toplantı amaçlı gelen iş insanlarından oluştuğuna işaret ediyor. Yerli kurum ve kuruluşların yanı sıra Türkiye’deki en büyük uluslararası kuruluşların merkez ofislerinin yer aldığı Maslak ise modern plazaları ve iş merkezleriyle, finans dünyasının kalbinin attığı yer olarak dikkat çekiyor. Toplantılar, iş yemekleri ve davetlerinin vazgeçilmez adresi olarak her gün binlerce kişiyi ağırlayan Maslak bölgesi, çevresinde yer alan konser ve etkinlik alanları ve seçkin restoranlarıyla, sosyal hayata da yön veriyor. Öne çıkan bu özelliklerinden ötürü, iş amacıyla İstanbul’a gelen pek çok yabancı misafir konaklamak için Maslak’ı tercih ediyor.



Maslak bölgesinin tek zincir oteli Hilton İstanbul Maslak, mükemmel konumuyla İstanbul’da en çok tercih edilen şehir otellerinin başında geliyorrofesyonelliği ve misafir memnuniyetine odaklı hizmet anlayışıyla, şehir otelciliğine farklı bir soluk getiren Hilton İstanbul Maslak, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor. Hilton İstanbul Maslak’ın kapılarını açmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmemiş olmasına rağmen, şimdiden 60’ı aşkın farklı ülkeden misafir ağırlandığını belirten Genel Müdür Özkan Alkan, özellikle Avrupa Birliği, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen konukların yoğun ilgisiyle karşı karşıya olduklarını belirtiyor.



Kişiye özel hizmet ile fark yaratılıyor



Maslak’ın iş dünyası için uluslararası bir buluşma noktası olduğuna da dikkat çeken Özkan Alkan, yabancı misafirlerin arasında hemen hemen her sektörde görev yapan misafirlerinin bulunduğunu ifade ediyor. İstanbul’daki iş otelleri arasında, sunduğu hizmet kalitesiyle fark yaratan Hilton İstanbul Maslak, misafirlerine, ev sıcaklığı ve konforunda bir atmosfer sağlıyor. “İş amacıyla seyahat eden misafirler, bir otelden ne bekler?” sorusunu, “Kişiye özel hizmet anlayışı ve misafirlerin gereksinimlerini öngörerek, beklentilerinin üzerinde bir deneyim sunabilmek” diye yanıtlayan Alkan, sözlerine şöyle devam ediyor “Sürekli seyahat eden konuklar, iş nedeniyle ziyaret ettikleri bir şehirde, öncelikle onları tüm yorgunluklarından uzaklaştıracak ve konfor sunacak bir konaklama deneyimi bekliyorlar. Kaldıkları otelin şehir merkezinde yer alması, dolayısıyla yeme-içme ve eğlence anlamında, diledikleri her şeye kolayca ulaşmalarını sağlaması da tercihlerinde etkili bir sebep. Konuklar yorgunluklarını atmak ve rahatlamak için, otellerinde havuz, spor salonu ve SPA alanlarının olmasını da önemsiyor. Bu nedenle de otelimizde havuz ve SPA hizmetimizi iş dünyasından misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre düzenliyoruz” diyor. Otelimizde bulunan squash kortu aktif bir şekilde rahatlamak isteyen konukların ayrıca ilgisini çekiyor.



İş amacıyla seyahat edenler, otellerinin merkezi konumda olmasını tercih ediyor



İş amacıyla seyahat eden konukların özellikle kalacakları otelin, şehrin turistik alanlarına ulaşılabilirliği açısından merkezi bir konumda olmasına hassasiyet gösterdiğini söyleyen Genel Müdür Özkan Alkan, misafirlerin kaldıkları ülkedeki gurme lezzetlerle tanışıp yeme-içme deneyimlerini zenginleştirmek istediklerini de belirtiyor. Alkan’ın verdiği bilgiye göre, misafirlerin için en hassas oldukları “olmazsa olmaz”lar şöyle sıralanıyor: Çalışanların ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımlarının yanı sıra merkezi lokasyon ve ulaşım kolaylığı, geniş ve konforlu bir oda, spor salonu ve SPA alanları gibi olanaklar da tabii ki birer olmazsa olmaz.