7 Nisan'da okuyucularına kavuşuyor

Türkiye’nin ilk Girişimcilik ve Franchise Dergisi “Bayim Olur musun Dergisi” 7 Nisan Pazar günü Para Dergisi ile birlikte Tüm Türkiye’de satışta olacak.



Türkiye’nin ilk Girişimcilik ve Franchise Dergisi “Bayim Olur musun Dergisi” Derginin merakla beklenen 19.sayısında “101 Popüler Franchise Marka” özel dosyasında markaların franchise şartları yatırımcılara sunulacak.



Ekonominin gündemini yakından takip ederken, iş dünyası, yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar ve KOBİ’ler için vazgeçilmez bir referans kaynağı olan Erem Medya Grubu çatısı altında 2007 yılında yayın hayatına başlayan Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuar’ının ve her daim girişimcilere ışık tutmaya devam eden portalı www.bayimolurmusun.com.tr ‘nin başarılı grafiğinden yola çıkarak, her sayısında gücüne güç katarak yoluna devam ediyor.



Franchise veren markaları, kendi işini kurmak isteyen ve iş fırsatlarını düzenli olarak takip eden yatırımcı adaylarını, franchise sektörüne mal ve hizmet vermek isteyen tedarikçi firmaları ve satış noktalarını arttırarak büyümeyi hedefleyen markaları buluşturan dergi; özel dosya konusu, röportajları, alanında uzman konuk yazarları, bayilik ve franchise veren markalardan güncel haberleri,yeni iş fırsatları ve yine dopdolu içeriği ile okuyucularıyla buluşacak...

