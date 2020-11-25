7 trilyon dolarlık gıda sektörü CNR’da dünyaya meydan okuyacak

Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 25 - 28 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Binlerce satın almacının katılımının yanı sıra farklı ülkelerden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, ülke milli katılımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Fuarda 11 firma “Made in Uzbekistan” diyecek

Dünyadaki gıda trendlerini yakından takip eden Özbekistan, fuara 11 firma ile milli katılım sağlıyor. Şekerlemeden kurutulmuş sebze - meyveye, tavşan eti, et ürünleri – sosis, peynir üretiminden şekerli bisküvi - waffle, reçel ve kurutulmuş meyveye, konserve gıdadan kızarmış bezelye ve dondurma üretimine kadar en yeni ürün gruplarını tanıtacak olan Özbek firmalar, “Made in Uzbekistan” adını verdikleri pavilyonda en iyi kalite ve fiyat oranıyla satın almacıları karşılayacak.

Somali fuarda 20’nin üzerinde firma ile temsil edilecek

Yüksek kaliteli tarım ürünleri için büyük bir kaynağa sahip olan Somali, hammaddeden mamul ürünlere kadar her alanda faaliyet gösteren 20’den fazla firmasıyla fuarda “Somalia Rising” pavilyonunda yerini alacak. Firmalar çeşitli taze meyve ve sebze, misket limonu gibi kurutulmuş meyve, susam tohumu ve baklagiller, buhur, taze ve dondurulmuş deniz balığı, süt ve et ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Çekya geniş ürün grubuyla fuara ayrı bir renk katacak

Çekya – Çek Cumhuriyeti ise bu yıl fuara 6 firma ile milli katılım sağlıyor. Geniş kapsamlı ürünlerin tanıtılacağı Çekya pavilyonunda firmalar kahve, cappuccino, çikolata, çay, sağlık enerji barları, bebek ürünleri, diyet amaçlı gıda takviyeleri, ballı pasta, tatlı veya tuzlu müsli, atıştırmalıklar, filizlenmiş ürünler, yulaf ezmesi, catering için karışımlar, baklagil cipsi ve makarna ürünleri sergileyecek.

Fuar milyarlarca dolarlık ticarete şahitlik edecek

B2B iş görüşmeleri ile üretici ve alıcının bir araya getirileceği fuarda milyarlarca dolarlık ticaret sağlanması hedefleniyor. Yarattıkları katma değer ve gerçekleştirdikleri ihracat ile Türkiye ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan Türk gıda ve içecek sektörü de, öne çıkan firmaları ile fuarda temsil edilecek. 50 bine yakın işletmenin 600 bine yakın kişiye istihdam sağladığı Türk gıda ve içecek sektörü, fuarın da katkısı ile 10 milyar doların üzerindeki ihracatına yeni pazarlar ekleyecek.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.