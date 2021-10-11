9 ayda 9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Demir ve demir dışı metaller sektörü ocak-eylül döneminde 8,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör eylül ayında ise 1,16 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 53,2 artış sağlayarak en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştı. Türkiye’nin genel ihracatından ise yüzde 5,6 pay aldı. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Demir ve demir dışı sektörümüz tüm paydaşlarıyla ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında 9 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz yılı bu ivmede devam ettirmek” dedi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı devam ettiriyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sektörün ocak-eylül dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. 2021 ocak-eylül kümülatif verilerine göre Türkiye ihracatı 160,9 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde yüzde 49,3 artış ile 8,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DEMİR VE DEMİR DIŞINDAN İHRACATA KESİNTİSİZ KATKI

İhracat rakamlarını değerlendiren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Demir ve demir dışı sektörümüz tüm paydaşlarıyla ülke ekonomimize katkı sunmaya devam ediyor. Hedefimiz yılı bu ivmede devam ettirmek. Yılın ilk 9 ayında 9 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayında sektörümüzün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 152,2 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 93,6 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 61 milyon dolar ile ABD üçüncü sırada, 58.3 milyon dolar ile İngiltere dördüncü sırada yer aldı. Bu ay bir önceki yılın aynı ayına göre kıyasladığımızda, ihracatımızda oran olarak en çok artış yakaladığımız ülke yüzde 124,1 ile İtalya oldu.” dedi.

2021 ocak-eylül kümülatif verilerine göre en çok ihracat gerçekleştirdikleri pazarları açıklayan Öztiryaki şunları aktardı: “Bu dönemde 1,1 milyar dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 601 milyon dolar ile İtalya ikinci, 486 milyon dolar ile Birleşik Krallık ise üçüncü sırada Almanya’yı takip ettiler. STA sonrası Birleşik Krallık’a değerde yüzde 76 miktarda ise yüzde 39 oranında bir ihracat artışı gerçekleşti. Böylece İngiltere’ye hem değer olarak hem de miktar olarak, sektörün ortalama ihracat artışının 1,5 kat üzerinde bir artış yakaladık.”

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ ZİRVEDE DEVAM EDİYOR

Alt sektörlerin ihracat rakamlarını değerlendiren Öztiryaki, “Ocak-eylül 2021 döneminde alt sektör ihracatında ise Alüminyum sektörü 3,5 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken Bakır sektörü 1,64 milyar dolar ile ikinci sırada yerini aldı. Ayrıca Birliğimiz alt sektörleri arasında yüzde 67 oranıyla Kaynak malzemeleri sektörü en yüksek ihracat artış oranını yakalarken, Bakır yüzde 66, Alüminyum yüzde 66, Yapı Malzemeleri yüzde 50, Döküm yüzde 50, Mutfak Eşyaları yüzde 43, Endüstriyel Mutfak yüzde 43,2, Metal Hırdavat yüzde 37, Metal Ambalaj yüzde 23,7 olmak üzere alt sektörlerimiz ihracatında oldukça yüksek artış oranları ile memnun edici bir tablo çizdi.” dedi.

FİZİKİ ALIM HEYETLERİYLE BİR AYDA 1500’DEN FAZLA İKİLİ GÖRÜŞME

Birliğin son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki “Düzenlenen fuarları fırsat bilerek pandemi sürecinin başlamasından bu yana ilk defa, 8-12 Eylül 2021 tarihlerinde CNR Expo’da düzenlenen Hostech By Tusid fuarı süresince TUSİD işbirliğinde Ticaret Bakanlığımızın desteği ile 550 firmadan 800 yabancı satın almacının katılımı ile fiziki bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçen heyetimiz kapsamında 1500’den fazla ikili iş görüşmesine imza atıldı. Ayrıca 16-19 Eylül tarihleri arasında Tüyap’ta düzenlenen ve 4 günde 6.894 yabancı satın almacının ziyaret ettiği Zuchex 31. Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nda yine Bakanlığımız himayesinde alım heyetimizi gerçekleştirdik. Alım heyetimiz kapsamında getirdiğimiz yabancı satın almacı firmalar ayrıca fuarda stantları bulunan pek çok firmayı ziyaret ederek görüşmelerini artırarak verimli bir fuar geçirdiklerini ifade ettiler. Firmalarımızdan aldığımız geri bildirimlere istinaden yapılan görüşmelerin yüzde 80’inin olumlu ve memnun edici geçtiğini söyleyebiliriz. Pandemi fırsat verdiği ölçüde bu tarz fiziki heyetlerimize ağırlık vereceğiz.” dedi.