9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı'nda ödüller sahiplerini buldu

Pandemi dolayısıyla bu yıl 9’uncusu 21 Kasım’da ilk defa dijital olarak düzenlenen “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı” ödül töreni, İKMİB’in youtube kanalından canlı yayınlandı. Ödül töreninde, “İlaç”, “medikal”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere 6 ayrı kategoride başvurulan projeler arasında ilk üçe giren proje sahipleri ödül almaya hak kazandı. Başvurulan 141 proje arasında derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca bir yıl içinde ticarileşen projelere 100 bin TL özel ödül verilecek.

Pelister: “İhtiyacımız olan en önemli şey bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak”

9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı ödül töreninin kapanışında konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, küresel korona salgını dolayısıyla ödül töreni organizasyonunu fiziki yerine dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek, “İKMİB olarak, korona ile birlikte gelişen dijital ortam organizasyonlarına hızlıca adapte olarak ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlk Sanal Satın Alma Heyeti organizasyonunu Güney Amerika özelinde yapmıştık ve daha sonra ilk ödül töreni organizasyonumuzu da İhracatın Yıldızları ödül törenimizle gerçekleştirmiştik. Görünen o ki dijitalizm artık, sosyal, ekonomik, akademik, organizasyonel ve hemen bütün alanlarda hayatımızın bir parçası haline geliyor” dedi.

Artık her şeyin eskisinden daha hızlı gelişeceğine dikkat çeken Pelister, “İletişimin gücü daha fazla bilgiyi daha fazla insana ve müthiş bir hızla iletecek. İşte bizim de yeniden kurulan küresel güç oyununda yerimizi alabilmemiz için hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan en önemli şey bilim ve bilimde kat edeceğimiz yol olacak. Bu realitenin ışığında Ar-Ge dediğimiz Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri şimdi çok daha fazla önemli hale geldi. İşte bu sebeple biz İKMİB olarak ülkemizin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz bir projeye start verdik. İçinde referans test laboratuvarları, uluslararası sertifikasyon ve bilimsel araştırma geliştirme merkezi, start-up kuluçka merkezi ve dijital kütüphane barındıracak olan Kimya Teknoloji Merkezi kuruyoruz. Amacımız hayatın her alanına dokunan ve beş ana stratejik endüstriyel sektörden biri olan kimya endüstrimizin gelecek vizyonunda değer yaratabilecek şekilde yol alabilmesine katkıda bulunmak. Sektörümüzü ve tabii ki ekonomimizi daha da büyütebilmek ve küresel rekabette hak ettiği yere ulaşabilmesini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sekiz yılda 1000’den fazla projeye 1 milyon 156 bin TL ödül dağıtıldı

Ar-Ge’yi yalnızca bir yeniliğin ya da yeni bir icadın ortaya çıkarılması şeklinde değerlendirmediklerini ifade eden Pelister, şöyle devam etti: “Ar-Ge’yi, o yeniliğin ticarileşmesi, katma değer yaratması ve bütün olarak ekonomik ve sosyal hayatımıza anlam katması diye değerlendiriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri “Ölçek Ekonomisi” yaratmak için gerekli olan kurumsal yönetim modelinin vazgeçilmez bir parçası. Bunun içindir ki 2011 yılından bu yana her sene düzenli olarak Ar-Ge yarışması düzenliyor ve elimizden geldiğince yenilikleri desteklemeye çalışıyoruz. Bu geçen sürede öğrenci, akademisyen ve girişimcilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesinden 1000’den fazla proje geldi ve bunun karşılığında toplamda 1 milyon 156 bin Türk lirası ödül dağıttık. Yarışmamıza katılarak, gerekse yarışmamızda jüri üyesi olarak bulunup değer katan bütün katılımcılarımıza yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Sadıkoğlu: “Nitelikli, katma değerli ürünler üretmeliyiz”

Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Necmi Sadıkoğlu ise yaptığı konuşmada, inovatif ve Ar-Ge yönü güçlü uygulanabilir fikirleri ticarileştirmek amacıyla 2011 yılından beri bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Bu yıl 141 projenin değerlendirildiğini ve altı kategoride ilk üçe girenlerin belirlendiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Dünya kimya sektörü dış ticaret hacmi 5 trilyon dolar, bizim payımız ise binde dört civarında. Demek ki işin başındayız ve nitelikli, katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bunun için bu yarışmaları düzenliyor, yeni girişimciler, üniversite ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularında ihracatımızı hem nitelik hem de değer olarak arttırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 180 milyar dolar genel ihracat içinde kimya ihracatı 20.6 milyar dolar oldu. Bu ihracatı daha yükseklere çıkarmak ancak yeni nitelikli ürünlerle olacak. Şimdiye kadar başarı hikayesi yakalayan firmalarımızın video çekimlerini yapıyoruz, dolayısıyla ilişkilerimizi daima canlı tutuyor ve yarışmacılarımıza her türlü desteği veriyoruz. Tekrar yarışmacı arkadaşlara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum ve daha nitelikli projelerde buluşmayı ümit ediyorum” dedi.

Bu yıl 141 proje başvurdu

Bu yıl “ilaç”, “medikal”, “boyalar ve yapıştırıcılar”, “plastik ve kauçuk”, “kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” kategorileri ve başarı hikayeleri kategorisi olmak üzere başvuruda bulunan toplam 141 proje, konusunda uzman akademisyen ve sanayicilerden oluşan geniş bir jüri tarafından toplam 823 değerlendirmeye tabi tutuldu.

Her kategoride finalist olan projelerin belirlenmesi ile finalistler, 21 Kasım 2020 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri üyelerine dijital ortamda projelerini sundu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda en başarılı projeler 50 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler ise 20 bin lira ile ödüllendirildi. Başvurulan 141 proje arasında derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para ödülü verildi.

Beş Başarı Hikayesi’ne teşekkür plaketi verildi

Bu yıl altı kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan projelerin yanı sıra, başarı hikayeleri kategorisinde teşekkür plaketi almaya hak kazanan beş projenin kısa başarı öykülerinin videoları ödül töreninde izleyicilerle paylaşıldı.

8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk kategorisinde üçüncülük derecesi almış Fatih Erdoğmuş, “Seramik Karo Kalıpları İçin Yüksek Özellikli Körük” adlı projeyle, 7. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı İlaç ve Eczacılık Ürünleri kategorisine başvuru yapan Prof. Dr. Mutlu Aytemir, “Cilt Lekelerine Etkili Kojik Asit Türevi Dermokozmetik Ürünlerin Hazırlanması” adlı projeyle, 8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk kategorisinde birincilik ödülü almış Mustafa Kuyumcu, “Atık Çay Lifi Katkılı Plastik Hammadde Üretimi” adlı projeyle, 8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Boyalar ve Yapıştırıcılar kategorisinde ikincilik derecesi almış olan Erhan Demircioğlu, “Kombine Elektrokimyasal Arıtım Cihazı ile Tekstil Boyama Atık Sularının Geri Kazanımı” adlı projeyle ve 8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Temel Kimyasallar kategorisinde ikincilik ödülü almış Prof. Dr. Tolga Depci ve Doç. Dr.Ersin Bahçeci, “Hafif Ve Dayanıklı Zırh Plakaların Skandiyumla Alaşımlandırma İle Güçlendirilmiş Alüminyum Köpüklerden Eldesi” adlı proje ile başarı plaketi almaya hak kazandı.

Etkinlik kapsamında geçmiş yıllarda dereceye giren ve/veya belli bir başarı seviyesine ulaşan projelerin tanıtım videoları ise https://www.kimyaargeprojepazari.com sitesinde yer alıyor.

9. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI

ÖDÜL KAZANAN PROJELER VE SAHİPLERİ



İlaç kategorisi

1. LEVENT KANDEMİR- Koronavirüse Karşı Etkinliği Yüksek Olan Favipiravirin Stabil Oral Çözelti Formunun Dünyada İlk Kez Geliştirilmesi

2. BURHAN ATEŞ- Enzim İçeren Şekil Hafızalı İlk Biyobozunur Stent İmplantın Geliştirilmesi: Lösemi Tedavisinde Yeni Alternatif

3. AYCA YILDIZ PEKÖZ- Oral Kandidiazis Tedavisinde Üçlü Kombinasyon Ağızda Jelleşen İn Sutu Jel Formülasyonu Geliştirilmesi



Medikal ürünler kategorisi

1. EMİNE SARAÇ- ID KİT

2. ÇAĞLA ÇELİK- Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) Tespitinde Doğal İçerikli, Hızlı ve Hassas Kolorimetrik Tanı Testi Geliştirilmesi

3. MURAT ŞAHİN- Dental Kompozit Dolgular İçin Yerli Bis-gma Ve Udma Polimerlerinin Üretimi



Kozmetik, sabun ve temizlik ürünleri kategorisi

1. AHMET ARİF KURT- Organik Sıfır Atık Yöntemi ile Rosae Damascena Posasından Yüz Maskeleri için Kozmesötik Hammadde Üretimi

2. MUTLU AYTEMİR- Kojylmethyl Dichlorobenzyl Piperazine İçeren Kozmetik Ürünlerin Niozom Formülasyonlarının Hazırlanması

3. CEREN KARAMAN- Yeni Nesil Grafen Bazlı Toksik Etki Göstermeyen Saç Boyaları



Boyalar ve yapıştırıcılar kategorisi

1. DENİZ GÜNEŞ- Isıya Dayanıklı Boyalarda Bor Ve Silikon Sinerjisi

2. SERKAN DAYAN- Biyobozunur-formaldehitsiz-hotmelt Bebek Ve Hasta Bezi Yapıştırıcısı Üretimi

3. ERKAN AKSOY- Fotonik Teknolojiler İçin Organik Yarı İletken Tabanlı Işık Soğurucu, Yayıcı Ve Dönüştürücü Malzemeler



Plastik ve kauçuk kategorisi

1. ERHAN DEMİRCİOĞLU- Borik Asit ve Perlit Katkılı Kompozit Yakıt Hücresi Membranı

2. MEHMET VEZİR KAHRAMAN- Balık Etinin Tazeliğini İzlemek İçin Akıllı Gıda Ambalaj Materyalleri

3. MUHAMMED BAYRAM BABACAN- Plastik Atıklarının Biyoteknolojik Degredasyonu



Temel kimyasallar kategorisi

1. FIRAT EKİCİ- Solar Sprey Dryer ile Temel Kimyasalların Üretimi

2. LEVENT CENK KUMRUOĞLU- Termo-kimyasal-mekanik Borlama İle Yüksek Sertlikte Ve Aşınma Dirençli Yeni Nesil Kesme Bıçağı İmalatı

3. ÇAĞDAŞ KIZIL- Akışkan Genleşmeli Akıllı Güneş Takip Sistemi