90 ülkeden alım heyetleri geliyor

Tarsus Turkey tarafından ZÜCDER, İMMİB ve KOSGEB’in destekleriyle düzenlenen organizasyonu, bu yıl 100’e yakın ülkeden 12 binin üzerinde satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor. “#ticaretinmerkezi mottosuyla 15. kez kapılarını açacak fuar, 2022 yılında 7,5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk buluşma adresi olacak. “Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti desteği ve uyguladığımız Overseas Buyer programı sayesinde yurt dışı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor bekliyoruz” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, yeni iş fırsatları sunan ticaret odaklı bir fuar özelliğine sahip HOST Istanbul’a katılan firmaları, dört gün boyunca eşsiz ihracat fırsatlarının beklediğini söyledi.

10 milyar dolar pazar hacmine sahip Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2022 ilkbaharındaki yüz yüze ticaret fuarı HOST Istanbul 2022, 10 Mart’ta kapılarını açıyor. Dünyanın her noktasına yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunabilen ev ve mutfak eşyaları sektörünün tecrübeli üreticilerine ait en yeni koleksiyonları ve hazır stokları, ziyaretçileriyle buluşturacak olan fuar, milyonlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin dünya tedarik zincirinde önemli bir konumda bulunduğunu hatırlatan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Başta zincir perakendeciler olmak üzere avantajlı koşullarla satın alma yapmak isteyen sektör profesyonelleri, yeni dış pazarlara açılmayı hedefleyen üretici markalarla bir araya gelecek. Ayrıca Anadolu’nun dört bir tarafından satın almacılar da HOST Istanbul’da olacak. Dolayısıyla, Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünü hem ihracat tarafında hem de iç pazarda ciddi ticari fırsatlar bekliyor” dedi.

100’e yakın ülkeden 12 binden fazla satın almacı HOST İstanbul’da

Ağırlıklı olarak, yurt içi ve yurt dışından toptancı & perakendeci kuruluşlar, profesyonel satın alma heyetleri, bağımsız perakendeciler, bayi ve distribütörler, zincir mağaza satın almacıları, otel & restoran işletmecileri, kurumsal hediyelik eşya satın almacıları, uluslararası ticaret firmaları, catering & organizasyon şirketleri ile tasarımcıların ziyaret ettiği HOST Istanbul’a bu yıl 100’e yakın ülkeden 12 binin üzerinde satın almacı bekleniyor.

Fuarda, tamamı yerli üreticilerin en yeni koleksiyonları sergilenecek

Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticiler, ev ve mutfak eşyalarına dair en yeni koleksiyonlarını HOST Istanbul 2022’de dünya ile buluşturacak. Fuarda tamamı yerli üretim sofra ve mutfak eşyaları, pişirme ekipmanları, plastik ev eşyaları ve bahçe aksesuarları, ev gereçleri, dekoratif ev ve mutfak eşyaları ile elektrikli ev aletlerine dair en son yenilikler sergilenecek.

