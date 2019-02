ABD’deki testlerde 240 günde 10 milyon plaka tanıdı  

Yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolünde sabit ve mobil donanımlar ile tamamının birbiriyle entegre çalışmasını sağlayan işletim sistemlerini yüzde 100 yerli mühendislik ve tasarım ile geliştiren Ekin Teknoloji, yeni atılım dönemine girdi. Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “Geride bıraktığımız iki yıl, hazırlık dönemiydi. Ürün ve yazılımlarımızı tamamen baştan yarattık. Yüz ve plaka tanımada yüzde 99 başarı oranına ulaştık. Bu dönemde bile iki yıl üst üste bilişim hizmet ihracatı lideri olduk.” dedi.



Atılım döneminin ilk yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Ekin, “Ortadoğu ve Kafkaslar bizim klasik pazarlarımız. Artık teknoloji konusunda dünyanın en talepkar pazarlarına giriyoruz. Almanya, İsviçre, Meksika ve Malezya’da ilk siparişlerimizi aldık. Japonya ve Singapur’da görüşmelerimiz devam ediyor.



Avrupa’da birden fazla ülkede ürünlerimiz test ediliyor” dedi. ABD’de takip ettikleri önemli bir projenin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Ekin, “Bu ülkede 240 gündür devam eden testlerde 10 milyondan fazla plaka tanıdık. 50 eyaletin birbirinden farklı plakasını okuyabiliyoruz” diye konuştu.



Güvenli şehir teknolojilerinde geliştirdiği çözümleri; 10 ülkede 22 şehirde güvenlik güçleri, alışveriş merkezleri ve belediyeler gibi birçok birim tarafından kullanılan Ekin Teknoloji’nin yeni atılım dönemi başladı. Yüz tanıma, plaka tanıma, hız tespiti, park ihlal tespiti, akıllı kavşak kontrolünde sabit ve mobil donanımlar ile tamamının birbiriyle entegre çalışmasını sağlayan işletim sistemleri ve tasarımlarını yüzde 100 yerli mühendislik ile geliştirdiklerini söyleyen Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, “Geride bıraktığımız iki yıl hazırlık dönemiydi. İstanbul ve Ankara’da çalışan 60 kişilik Ar-Ge, tasarım ekiplerimiz ile ürün ve yazılımlarımızı tamamen baştan yarattık. Bir de Ekin Spotter adlı yeni bir ürün geliştirdik. Bu dönemde bile iki yıl üst üste bilişim hizmet ihracatı lideri olduk” dedi.



Standart belirler hale geldik



Tüm ürünlerin yapay zeka tabanlı hale geldiğini ve derin öğrenme ile makine öğrenmenin teknolojilerinin neredeyse tamamında mevcut olduğunu belirten Ekin, “Hazırlık dönemimizde yapay zeka tabanlı ürünlere geçerken yazılım kodlarında bile eski ürünlerden kullandığımız kodların oranı yüzde 0. Yüz ve plaka tanımada yüzde 99 başarı oranına ulaştık. Dünyada standartları belirler hale geldik” diye konuştu.



3 kat fazla işlemci gücü olan tepe lambası



Araç üzerine tepe lambası olarak takılan Ekin Patrol ve bisiklete monte edilebilen Ekin Bike Patrol ile dünyada mobil devriye dönemini başlattıklarını hatırlatan Ekin, şunları söyledi: “Hazırlık dönemi sonucunda Ekin Patrol, artık Ekin Patrol G2 oldu. Ürettiği elektrikli otomobillerde dünyada en fazla işlemci gücü kullanan bir marka var. Ekin Patrol G2, ondan 3 kat fazla işlemci gücü kullanıyor. Ekin Patrol G2’de araca ayrıca bir aparat, donanım, güç kaynağı yerleştirilmiyor. Plaka tanıma, yüz tanımayı, bunların bildirimini, komuta merkezi ile iletişimini tamamen tepe lambası içinde gerçekleştiriyor. Araç içinde sadece bir tabletten bütün süreçler takip edilebiliyor.”



Her türlü bisiklet devriyeye dönüşüyor



Ekin Bike Patrol, hareket halindeyken iki şeride kadar okuma yapabilen ileri teknolojili bir plaka tanıma sistemi olduğunu ifade eden Ekin, “Görüş alanında seyreden ve park ihlali gerçekleştiren araçların plakalarını tespit ediyor. Tak-çalıştır tasarımı sayesinde her türlü bisikletin akıllı devriye bisikletine dönüşmesini sağlıyor ve güvenlik güçlerine sahada büyük destek oluyor. Yeni versiyonunu müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdik” dedi.



Bir şehrin ölçümlenebilir bütün verileri tek çatı altında



Hazırlık döneminde geliştirdikleri yeni ürünleri Ekin Spotter hakkında da bilgi veren Ekin, “Bir şehrin ölçümlenebilir her verisini tek bir çatı altında toplama özelliğine sahip, akıllı şehir mobilyası geliştirdik. Işıklandırması olarak da kullanılabilen ürün, etrafında hareket eden tüm unsurları 7 gün 24 saat kayıt altına alıp, şüpheli ve kayıp kişileri takip edebiliyor. Trafik yoğunluk haritasının çıkarılmasında etkin rol oynuyor. Olası trafik kazalarında yüksek çözünürlüklü kamerası ile kaza tespit işlemlerini saniyelere indiriyor ve yedi şeride kadar plaka tanıma yapabiliyor” şeklinde konuştu.

Ekin Spotter’ın çevresel ölçümlemelerle şehirlerin daha bilinçli yönetilmesine imkan sağladığını anlatan Ekin, “Güvenli Şehir ile Akıllı Şehir kavramları çok içe içe girmiş durumdalar. Biz de Ekin Spotter ile Akıllı Şehir yönetimine geçmiş olduk” dedi.



İlk yıla hızlı başladık



Ekin Teknoloji’nin girdiği atılım döneminin ilk yılı 2019’a hızlı başladıklarını ifade eden Ekin, şöyle konuştu: “Gizlilik anlaşmaları nedeniyle bütün pazarlarımızı maalesef açıklayamıyoruz. Ortadoğu ve Kafkaslar bizim klasik pazarlarımız. Artık teknoloji konusunda dünyanın en talepkar pazarlarına giriyoruz. Almanya, İsviçre, Meksika, Brezilya, Malezya ilk siparişlerimizi aldık. Japonya ve Singapur’da görüşmelerimiz devam ediyor. Avrupa’da birden fazla ülkede ürünlerimiz test ediliyor” dedi. Ekin, atılım dönemi ile Türkiye’nin hizmet ihracatına ciddi katkıda bulunacaklarını inandıklarını belirtti.

Testlerle kendimizi kabul ettiriyoruz



ABD’de takip ettikleri önemli bir projenin sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Ekin, “Bu ülkede 240 gündür devam eden testlerde 10 milyondan fazla plaka tanıdık. 50 eyaletin birbirinden farklı plakasını okuyabiliyoruz” diye konuştu. Teknolojinin her türlüsünde rekabetin kıran kırana yaşandığı, kamunun beklentilerinin yüksek olduğu ve yabancı ürünü kendini kabul ettirmesinin büyük gayret gerektirdiği gelişmiş ülkelere girdiklerini söyleyen Ekin, “2018 yılında 1124 gün 18 farklı ülkeye tanıtım ve ürün testi amaçlı seyahat ettik. Gelişmiş ülke pazarlarında varlığımızı gösterdikçe bir Türk şirketinin kendi Ar-GE ve tasarım gücüyle nasıl varlık gösterdiğini soruyorlar. İnanmakta zorluk çekiyorlar. Ancak testlerimizle yaptığımız işi gördükçe ikna oluyorlar” değerlendirmesinde bulundu.



Kamu yerli rekabetin önünü açmalı



Ekin Teknoloji’nin yurtdışı odaklı çalışmakla birlikte iç pazarda Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sistemlerinin kurulu olduğunu söyleyen Ekin, şunları söyledi: “Savunma ve asayişte teknolojik çözümlere kamu son yıllarda büyük önem veriyor. Yerli ve milli yüksek teknoloji geliştirilmesi devletimizin öncelikleri arasında... Alanımız yüksek teknoloji ve yüzde 100 yerli mühendisliğimiz ile yerli ve milli tanımına uyuyoruz. Güvenlik söz konusu olunca bazı hassasiyetlerin olması gayet doğal ve işimizin bir parçası. Ancak kamunun güvenlik teknolojilerinde yerli şirketlerin rekabetinin önünü açmasının teknoloji geliştirilmesi ve pazara sunulmasını hızlandıracağına inanıyoruz”



Ekin Teknoloji’nin İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Stuttgart, Zürih, Bakü ve New York’tan oluşan bir ofis ağına sahip olduğunu söyleyen Ekin, “Tasarım gücümüz var. Son iki yılda ödüllerimizin çoğunluğu tasarımdan geldi. Sadece 2018’de TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan 13. Teknoloji Ödülleri’nde Ekin Patrol G2 ile Büyük Ölçekli Firma Ürün Kategorisi’nde, İngiltere’de düzenlenen European Business Awards’da ‘En İnovatif Şirket’, Uluslararası Red Dot Tasarım Ödülü, Uluslararası A’ Design Tasarım Ödülü, Avrupa Ürün Tasarımı Ödülleri’nde, Ekin Patrol G2 ile profesyonel ürünlerde tasarım ödülleri aldık. Bu yıla da Las Vegas CES’te inovasyon ödülü ile başladık” dedi.