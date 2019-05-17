ABD’nin çelikte ek vergiyi kaldırması eski seviyelere çıkmamıza yetmez

ABD’nin kararını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, “ABD’nin ek vergiyi kaldırması olumlu bir durum ancak bu gelişme daha önce yaptığımız ihracat rakamlarına ulaşmamız için yeterli değil.” dedi.



ABD yönetimi Ağustos 2018’de Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarmıştı. Beyaz Saray bu sabah yaptığı açıklama ile Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yeniden yüzde 25’e indirildiğini duyurdu.



ABD’nin çelik ithalatı yüzde 48 azaldı



ÇİB Başkanı Adnan Aslan, ABD’nin ek vergiyi kaldırmasının olumlu bir durum olduğunu ancak ABD’ye ihracatımızın eski seviyelerine ulaşması için yeterli olmayacağını söyledi. Aslan, “13 Ağustos 2018 tarihinde ABD yönetimi tarafından sadece ülkemiz aleyhine hızlıca alınan bir karar ile ABD pazarı sektörümüze kapatılmıştı. Bu süre zarfında koruma duvarlarından faydalanan ABD çelik sektörü yüzde 10 kapasite artışı sağlayabildi. ABD’nin yerel çelik sektörü, uluslararası rekabetin olmadığı bir ortamda pazar payını bizlerin aleyhine artırma imkânına kavuşmuş oldu. Bu nedenle ABD’nin çelik ithalatı yüzde 48 oranında düştü. Ayrıca ilave vergiler nedeni ile pazardan dışlanan ana oyuncuların yerine Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkeler ABD’ye ihracat yapmaya başladılar. Söz konusu nedenlerden ötürü sadece Türk çelik ürünlerine uygulanan yüzde 50’lik ilave gümrük vergisinin yüzde 25’e düşürülmesi sektörümüzün ABD’ye eskisi gibi ihracat yapabileceği anlamına gelmiyor. ABD pazarı artık bıraktığımız gibi değil. Eski pazar payımıza ulaşmamız ve eski ihracat rakamlarını gerçekleştirmemiz hiç kolay olmayacak.” dedi.



Tüm bunlara ilave olarak ABD yönetiminin Kanada ve Meksika gibi rakip ülkelere ithalat vergilerinde tam muafiyet tanımasının gündemde olduğunu söyleyen Aslan, “Böyle bir muafiyet kararının çıkması önemli tedarikçi konumunda bulunan iki büyük rakip ülkeye çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Bu nedenlerden ötürü alınan kararı olumlu bulmakla birlikte bu gelişmenin sektörümüzün ABD pazarındaki kaybını bütünüyle telafi etmesini öngörmüyoruz.” ifadelerini kullandı.