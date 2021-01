ABD’ye lojistik merkezi kurulacak

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine hızla ulaşılması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 226 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran Türk ihracatçısı, pandemiden dolayı küresel talep daralma-sına rağmen 2020 yılında ABD’ye yüzde 13,5 artışla 10 milyar 186 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Türk ihracatçısının pandemi sürecinde yoğun çalışmalar yaptığı pazarlardan ABD’ye ihracatı 2020’de her ay artış gösterdi ve en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu.

ABD’ye ihracatta en dikkat çekici artışlar ise halı (yüzde 40,2 artışla 932 milyon 355 bin dolar), çelik (yüzde 59 artışla 430 milyon 830 bin dolar), mücevher (yüzde 54, 5 artışla 485 milyon 206 bin dolar), hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 22,6 artışla 793 milyon 626 bin dolara) sektörlerin-de yaşandı. Türkiye’nin en önemli 5 pazarından biri olan ABD’ye ilişkin TİM tarafından hazırlanan raporda “Türkiye’nin küresel ticarette en çok konu edilen 1000 ürünün 192’sinde ABD pazarı için önemli bir potansiyeli mevcut” tespitine yer verildi.

Pandemi sürecinin sona ermesinin ardından özellikle ihracatın ABD’ye daha da artması ve ilerle-yen dönemlerde 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ABD’de lojistik merkezi açılması amacıyla çalışmalar yapılıyor. TİM tarafından düzenlenen Tekstil, Mobilya ve Halı sektörlerine yönelik ‘ABD Lojistik Merkezi Fırsatları’ konulu toplantıda da söz konusu lojistik merkezine ilişkin ortak istişarelerle atılacak yeni adımlar TİM Başkanı İsmail Gülle ve sektör temsilcilerinin katılımıyla değerlendirildi.

“Maliyetler düşecek, Bakanlık ihracatçılara destek verecek”

Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçmesi için bir süredir Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek “Lojistik merkezlerin konumu olarak Batı Afrika ve Kuzey Amerika öne çıktı. Batı Afrika’da Gana özelinde faaliyetler devam ediyor. Kuzey Amerika’da ise ABD’de açmayı planladığımız lojistik merkezi için detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezlerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Lojistik merkezinin konumunu ise, sektörlerimizin maksimum faydasını gözeterek belirlememiz gerekiyor. Sektörel kümelenme, üstün rekabet gücüne sahip olmanın ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan önemli bir faktör. Lojistik merkezlerimiz özelinde oluşacak sektörel küme-lenme ile ihracatçımızın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacak. Ayrıca ihracatçılarımız Bakan-lığımız tarafından verilen desteklerden de faydalanacak” dedi.

“Maine eyaletinde halı sektörünün pazar payı yüzde 78”

Lojistik merkezlerinin konumunun doğru belirlenmesi gayesiyle Türkiye’nin ABD’nin eyaletlerine göre ihracatını analiz ettiklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: Bilhassa Halı, Mobilya ve Ev Tekstili sektörlerinin eyaletlerdeki pazar paylarını hesapladık. Halı sektörümüzün, 2020 yılının ilk 11 ayında pazar payı Maine eyaletinde yüzde 78, Güney Carolina’da yüzde 60, New Jersey’de yüzde 48, New York’ta ise yüzde 45 seviyesinde. Mobilya sektörümüzün aynı dönemde pazar payı Delaware eyaletinde yüzde 11, Missouri’de yüzde 5,4, New Jersey’de yüzde 1,7, Washington’da ise yüzde 1,4 seviyesinde. Mobilya sektöründe diğer eyaletlerde pazar payımızın yüzde 1’in al-tında olduğunu görüyoruz. Ev tekstilinde de aynı dönemde pazar payımız Connecticut’ta yüzde 25,4, Maine’de yüzde 8,3, Wisconsin’de yüzde 7,3, Massachusetts’te yüzde 6,7, Güney Dakota’da ise yüzde 5,9… Özellikle halı ve ev tekstilinde bazı eyaletlerde ülkemizin pazarda ciddi hakimiyet sağladığı anlaşılıyor. Lojistik merkezleri için konum ve sektörlerin belirlenmesinde bu verileri dikkate almamız şart. Bunun yanında pandemi sürecinde elektronik ticaretin önemi de hızla art-tı.

“Yeni pazarlara erişmemize hız kazandıracak”

Yurt dışı lojistik merkezlerinin ihracatçı için bir bölgesel üs görevi göreceğini; pazara erişim mali-yetlerini düşüreceğini ve yeni pazarlara erişilmesine hız kazandıracağına dikkat çeken Gülle, şöy-le devam etti: Lojistik merkezlerimizin konumlarını belirlerken ihracatçımızın bölgeye fiziksel ihracatının yanında e-ihracat olanaklarını dikkate alacak; e-ihracat yapan firmalarımızın da ihtiyaç-larına cevap vereceğiz. Sektörlerden gelecek katkılarla bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırarak en kısa sürede, yurt dışı lojistik merkezlerimizi faaliyete geçirme arzusundayız.

ABD’ye ihracatta dikkat çeken 2020 istatistikleri

ABD’ye yapılan ihracat: Yüzde 13,5 artışla 10 milyar 186 milyon dolar.

Halı: Yüzde 40,2 artışla 932 milyon 355 bin dolar.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: Yüzde 12,7 artışla 835 milyon 823 bin dolar

Hazır giyim ve Konfeksiyon: Yüzde 22,6 artışla 793 milyon 626 bin dolar

Mücevher: Yüzde 54,5 artışla 485 milyon 206 bin dolar

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: Yüzde 11,8 artışla 479 milyon 249 bin dolar

Çelik Sektörü: Yüzde 59,0 artışla 430 milyon 830 bin dolar

Madencilik Ürünler: Yüzde 4,7 artışla 389 milyon 849 dolar

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller: Yüzde 17,0 artışla 373 milyon 395 bin dolar

Tekstil ve Hammaddeleri: Yüzde 6,2 artışla 360 milyon 300 bin dolar

Elektrik Elektronik: Yüzde 11,4 artışla 274 milyon 736 bin dolar

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: Yüzde 59,1 artışla 234 milyon 974 bin dolar

Meyve Sebze Mamulleri: Yüzde 13,2 artışla 208 milyon 189 bin dolar

Tütün: Yüzde 38,2 artışla 111 milyon 160 bin dolar

Pandemiden dolayı taleplerdeki düşüş nedeniyle Otomotiv Endüstrisi’nde yüzde 8,4 azalışla 951 milyon dolar, Savunma ve Havacılık Sanayii’nde yüzde 4 azalışla 784 milyon 227 bin dolar , Demir ve Demir Dışı Metallerde yüzde 1,5 azalışla 398 milyon 237 bin dolar, Makine ve Aksamları yüzde 15,0 azalışla 398 milyon 164 bin dolar, İklimlendirme Sanayii’nde yüzde 7,3 azalışla 103 milyon 240 bin dolar ihracat yapıldı.