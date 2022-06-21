ABD’ye sağlık taşıyor

Muratbey, bu yıl da Amerika’nın New York kentinde 12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen Summer Fancy Food Show’a katıldı. Amerika’nın en saygın fuarlarından olan Summer Fancy Food Show’a çok sayıda global marka katıldı. Burada daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’yi temsil eden Muratbey, sağlıklı, lezzetli ve yenilikçi ürünlerini tüm dünyadan binlerce peynir severin beğenisine sundu.

ABD’de D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirlerimiz büyük ilgi görüyor

Muratbey Yönetim Kurulu üyesi Hamit Erol, “Muratbey, tüm dünyadan binlerce ürünün sergilendiği, ABD’nin en prestijli fuarlarından biri olan Fancy Food Show’da 2016’dan beri yerini alıyor. Muratbey’in bağışıklık sistemini güçlendirerek Covid-19 başta olmak üzere çok sayıda hastalığa karşı kalkan olan D vitaminiyle zenginleştirilmiş peynirleri büyük ilgi görüyor. Burgu, D vitamini ile zenginleştirilmiş Plus serisi ve çocuklar için sağlık, eğlence deposu Misto Peynirleri fuarda öne çıkan ürünler oldu. Muratbey, 3 yıllık pandemi koşulları altında bile çalışmalarını aksatmadan sürdürdü. Hayatımızın her alanında etkilerini derinden hissettiğimiz bu süreçte bizler üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak ve ülke ekonomisine katkı vermek amacıyla faaliyetlerimizi devam ettirdik. İnsan sağlığını koruyan ürünlerimizin yanı sıra çalışanlarımız için de ek önlemler alarak ülkemize ve insani değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirdik. Muratbey olarak yarım yüzyılı aşan deneyimiyle tüm zorlu şartlara rağmen ihracatımızı artırmak, global pazarlamaya ağırlık vererek ülke ekonomisine değer katmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Çin’e süt ürünleri ihracatı yapabilen sayılı firma arasında yer aldık. Bu yıl içinde daha önce büyük ilgi gördüğümüz SIAL China Fuarı’na ve ardından Sial Paris Fuarı’na da katılacağız. Tüm önemli fuarlarda yerimizi alarak, ülkemiz lezzetlerinin ve yenilikçi tatlarının dünyaya duyurulmasına aracılık etmeye devam edeceğiz.30. yılımızı da sahip olduğumuz değerlerin yol göstericiliğinde dünyanın 5 farklı kıtasında ülkemizi ve bayrağımızı gururla temsil ederek kutluyoruz” diye konuştu.