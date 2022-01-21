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Afrika'daki 10. mağazasını Senegal'de açtı

Doğanlar Mobilya Grubu'nun lokomotif markası Doğtaş, Afrika'daki 10.mağazasını Senegal'in Dakar kentinde açtı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşılan mağaza açılışına Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Celal Doğan da katıldı.

Afrika'daki 10. mağazasını Senegal'de açtı

Doğanlar Mobilya Grubu'nun lokomotif markası Doğtaş, Afrika'daki 10.mağazasını Senegal'in Dakar kentinde açtı. Yoğun bir ilgiyle karşılaşılan mağaza açılışına Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Celal Doğan da katıldı. Doğanlar Mobilya Grubu'nun lokomotif markası Doğtaş, bugün dünyanın pek çok seçkin noktasında 200'den fazla konsept mağazasıyla mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

Temelleri Türkiye'de 70'li yıllarda atılan Doğtaş markası, küresel bir marka olma yolunda attığı emin adımlarla bugün 4 kıtada 36 ülkede, mobilya sektörüne yön veren, trend belirleyen değerli bir konuma sahip. Dünyada önde gelen, New York, Londra, Paris, Lyon, Berlin, Viyana, Lozan gibi dünya şehirlerinde tüketicisiyle buluşan Doğtaş, bugün yeni mağazasını Senegal'in başkenti Dakar'da açtı.

DAKAR DOĞTAŞ MAĞAZASI, SENEGAL'DEKİ İLK FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI

850 metrekarelik 3 katlı alanda hizmet verecek olan Doğtaş'ın Dakar mağazası, şehrin en işlek bölgesi olan Almadies Rond Point Ngor'da yeni misafirlerini ağırlamaya hazır. Nijerya, Liberya, Zambiya, Angola, G. Afrika, Kenya ve Uganda'dan sonra Senegal'de açılan ilk fabrika satış mağazasıyla Doğtaş, bugün Afrika'da 10 farklı lokasyonda tarz ve uyumun aşkını tüketiciyle buluşturuyor.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan: 'Doğtaş'ın yurtdışı yatırımları hız kesmeden devam edecek."Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Celal Doğan'ın katılımlarıyla yapılan Senegal'deki ilk, Afrika'daki 10. Doğtaş mağazasının açılışında konuşma yapan Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, "Bugün, doğduğumuz topraklar olan Biga'dan, büyük Afrika'ya uzanan yolculuğumuzun yeni bir durağındayız." şeklinde konuştu. Afrika'da, Nijerya, Liberya, Zambiya, Angola, G. Afrika, Kenya ve Uganda'dan sonra dost ve kardeş ülke Senegal'de 10. Doğtaş mağazasıyla bulunmanın heyecanını yaşadıklarına işaret eden İsmail Doğan, Senegal'de ve diğer ülkelerde yatırımlarının hız kesmeden devam edeceği bilgisini verdi.


 

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Doğanlar Mobilya GrubuSenegalAfrikaCelal DoğanIsmail Doğan
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