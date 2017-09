Akademiden mezun oldular podyumda yürüdüler

İstanbul Moda Akademisi’nde moda tasarımı eğitimi almış genç yetenekleri sektörle buluşturan NEW GEN, İstanbul Moda Akademisi’nin mezunlarına koleksiyonlarını Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da gösterme fırsatı sunuyor. NEW GEN defilesinde koleksiyonunu gösterecek genç moda tasarımcıları her yıl sektörün uzman isimlerinden oluşan ön jüri değerlendirmesi sonucu seçilerek ve MBFWI takviminde yer alma şansı buluyorlar.

New Gen Karma defilesinde bu sezon 8 genç ve yetenekli tasarımcının İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonları bir arada MBFWI podyumunda yer aldılar. Dice Kayek ile gerçekleştirilen İzler Sergisi'nde yer alan Asude Şenoğlu’nun “Fake ID” koleksiyonu ve Neslihan Çömez’in “Dual Souls” koleksiyonu ile 2016 yılında Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasında birinciliği kazanan Tuğçe Demiran’ın “Los Magicos” koleksiyonu, “Perfume And The Power Of Your Beauty” isimli koleksiyonu ile Tuğçe Güreşçi, “4 Times Four” isimli koleksiyonu ile Gizem Güngör ile Inditex firması tasarım ve satın alma hizmeti veren Merve Gülbudak’ın “My Heart is Stranger” koleksiyonu ve “Sirius” isimli koleksiyonu ile Kübra Akgünlü, “Free To Be Freak” isimli koleksiyonu ile Sanem Esen’in koleksiyonları sunuldu.

MBFWI’da yer alan ve bu heyecanı önceden yaşayan genç tasarımcılar, İMA’nın daimi desteğiyle Türkiye'nin resmi ve en önemli moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul podyumunda yer alarak koleksiyonlarını etkinliğin sahip olduğu uluslararası moda ağına taşıma fırsatı buldular. Tasarımcıların sundukları koleksiyonlar, sektör profesyonellerinden oluşan Türk ve yabancı davetlilerin takdirini kazandı.

NEW GEN

Yetenekli ve gelecek vaat eden moda tasarımcılarına profesyonel kapsamda destek vermek amacıyla İstanbul Moda Akademisi tarafından kurulmuş bir platformdur.

Moda Tasarımı eğitimini tamamlamış, kendi markalarını geliştirme potansiyeline sahip genç yetenekleri moda dünyasına adım atmaya hazırlar; yaratıcılıklarını, bilgilerini ve yönetimsel becerilerini üretim dünyası ile birleştirme becerisi kazandırarak profesyonel koleksiyon hazırlaması, kendi markasını bulması ve sürdürülebilir olmaları konularında destekler.

New Gen’de yer alan genç yetenekler, koleksiyonlarını Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da gösterme fırsatı yakalar. New Gen defilesinde yer alacak tasarımcılar her yıl sektörün uzman isimlerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonucu seçilir ve ilkbahar – yaz, sonbahar – kış koleksiyonlarını sunmak üzere MBFWI’un 2 sezon takviminde yer alır.



İSTANBUL MODA AKADEMİSİ

Bugünün ve geleceğin moda profesyonellerinin buluşma noktası İstanbul Moda Akademisi (İMA), moda ve modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi, modern ve global bir yaklaşımla eğitim faaliyetleri yürüten, Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biridir.

Uluslararası Moda Okulları Birliği (IFFTI) üyesi olan ve akademik alanda University of the Arts London/London College of Fashion ile stratejik ortaklık yürüten İMA, moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek uluslararası pazarlar farkındalığı olan moda tasarımcıları yetiştirmeyi, tekstil ve hazır giyim alanına, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve yenilikçi işgücünü kazandırmayı amaçlar. Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan deneyimli eğitim kadrosu, endüstrinin ihtiyaçları paralelinde kurgulanan güncel eğitim müfredatı, arkasına aldığı sektör desteği, son teknolojiyle donanmış eğitim binası ve bünyesinde yer alan Türkiye’nin en geniş moda kütüphanesi İMA’yı moda eğitiminde dünyanın seçkin okulları arasına sokan özelliklerden sadece birkaçıdır.