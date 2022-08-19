Akbank’tan işi dijitalde olanlara özel ayrıcalıklar

Müşterilerinin ihtiyaçlarını merkeze alarak ürün ve hizmetler geliştiren Akbank, freelancerların hayatını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir anlaşma yaptı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Bionluk’tan ödemelerini Akbank hesaplarına alanlar birçok bankacılık işleminden ücretsiz faydalanabilecek.

Dijitalleşmenin etkisi ile zamandan ve mekandan bağımsız iş modelleri giderek artıyor. Bunun bir sonucu olarak da çeşitli platformlar üzerinden kısa dönemli, görev bazlı işlerin eşleştirilmesine aracılık eden Gig ekonomisinin de toplam iş gücü ve yaratılan değer içerisindeki payı hızla büyüyor.

Gig ekonomisi freelancerlar için önemli bir platform.

Bu önem Türkiye’de freelance çalışan sayısının giderek artmasından çok net anlaşılıyor. Ancak freelancerlar diğer düzenli gelir sahiplerinin aksine finans sektörünün sunduğu fırsatlara, ürün ve hizmet ayrıcalıklarına erişim konusunda sorunlar yaşıyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarını merkeze alarak ürün ve hizmetler geliştiren Akbank, freelancerların hayatını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir anlaşma yaptı.

Bugün 7 milyonu aşkın Akbanklı’nın kullandığı Akbank Mobil’den 350’den fazla fonksiyon ile müşterilerinin bankacılık ihtiyaçlarına bütünsel bir yaklaşımla en iyi çözümü sunan Akbank, yetenekli freelancerların kendilerine uygun işletmeler ve girişimlerle buluştuğu freelancer platformu olan Bionluk ile bir iş birliğine imza attı.

Bu sayede, Bionluk aracılığı ile alacağı ödemeler için Akbank hesaplarını kullanan freelancerlar kendilerine özel avantajlardan yararlanabilecekler. Banka bu müşterilerinin havale ve EFT, ortak ATM’lerden Akbank Kart’la yapılan para çekme, ATM’lerden yapılan limit üstü para çekme işlemlerinden de ücret almayacak.