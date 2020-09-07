Akdeniz’de tekstil için işbirliği çağrısı

T. C. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından organize edilen 89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 4 Eylül’de kapılarını açtı. Küresel salgının ardından İzmir’de açılan ilk fuar olma özelliği taşıyan İzmir Enternasyonal Fuarı, yoğun pandemi önlemleri altında yapılıyor. Akdeniz teması ön planda olan İEF kapsamında, Uluslararası İzmir İş Günleri’nin altıncısı gerçekleşti. Pandemi önlemleri nedeniyle online düzenlenen Uluslararası İzmir İş Günleri, Akdeniz ticaretinin önde gelenlerini buluşturdu.

Dijital defile ile başladı

6. Uluslararası İzmir İş Günleri kapsamında tekstil sektörünü ilgilendiren önemli bir web konferansı düzenlendi. “Pandemi Sonrası Dönemde Tekstil Sektörü İçin Oluşan Fırsatlar, Zorluklar ve Beklentiler” konulu web konferansı, 6. Akdeniz Tekstil Forumu’nun (MEDITEX) ön hazırlığı oldu ve İzmir Ticaret Odası partnerliğinde gerçekleşti. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin hazırladığı dijital defile ile başlayan konferansın moderatörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun yaptı. Bulgun, “İzmir Ticaret Odası (İZTO), Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından 6. MEDITEX’in ev sahibi olarak tayin edildi. 2021 yılında gerçekleşmesi planlanıyor. Akdeniz ülkeleri arasındaki tekstil ağı ve etkileşimi yaratacak foruma ön hazırlığı bu panelle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Moro: Güçlerimizi birleştirelim

Akdeniz bölgesinde tekstil için birlik içinde olduklarını anlatan Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Başkan Yardımcısı Omar Moro, “Milyonlarca Akdenizli şirketin çıkarlarını savunan bir birliğiz. MEDITEX çok önemli bir etkinlik. Farklı farklı Akdeniz ülkelerinde düzenlendi. Tekstil sektörü pandemi sonrası çok zorluklar yaşadı. Tekstil çok önemli bir sektör Akdeniz’de… Birçok yatırımcı Akdeniz bölgesine aktı. Akdeniz’in avantajları; pazarın etkin olması, hızlı üretim, lojistik ve altyapılar, istihdam ile büyüme yaratılması yeni tekstil ürünlerine hızlıca erişilebilmesi… Bunlar Akdeniz’i öne çıkarıyor. Tekstil bu krizden güçlenerek çıkacaktır. Daha sürdürülebilir, çevreci sistemler kuracaktır. Akdeniz olarak bizim için çok önemli bir sektör tekstil. Sektörün geleceği çok parlak, durumumuzu daha da güçlendirebiliriz. Ülkeler arasında işbirliğine ihtiyacımız var. Hepimizi, güçlerimizi birleştirmeye çağırıyorum. Ortak bir hedefe doğru güçlerimizi birleştirelim” şeklinde konuştu.

Her zaman çıkış yolu vardır

6. Akdeniz Tekstil Forumu hakkında bilgilendirmelerde bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Tekstil sektörü, ülkelerin sanayileşmesinde ve refahın gelişmesinde kritik rol oynuyor. Pandeminin etkilerini; bölgesel işbirliği, dijitalleşme, tasarım ve markalaşmayla aşabiliriz. Değişen koşulara karşı hızlı refleks sergileyerek adapte olan, hatta öncü olan işletmeler olmalıyız. İçinde bulunduğumuz Akdeniz bölgesi sahip olduğu konumu ve hammadde zenginliğiyle tekstil ve hazır giyim sektörü için lojistik avantaja ve stratejik öneme sahip. Bölgemizin tekstil yeteneğini bir marka ve pazarlama unsuru haline getirebiliriz. Dijital dönüşüm, teknolojik yetenek gelişimine AR-GE’ye zaman ve kaynak ayırmalıyız. Yenilikçi ve yaratıcı zihinler için her zaman çıkış yolu vardır” dedi.