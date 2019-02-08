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"Akıllı Franchise Sistemi" ile girişimcilere avantaj

Era Real Estate, "Akıllı Franchise Sistemleri ie gayrimenkul dünyasına katılmak isteyen girişimcilere önemli avantaj sağlamaya yolunda hızla ilerliyor.

"Akıllı Franchise Sistemi" ile girişimcilere avantaj
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Amerika merkezli REALOGY grubuna ait ERA REAL ESTATE , 2018 yılı sonlarında Türkiye 'de ki  master franchisee  olarak  sektörün önde gelen girişimcilerinden Gökhan Taş 'la anlaştı. Sonrasında hızlı bir yapılanmaya giren şirketin ikinci hamlesi Genel Müdür olarak Can Özatay'ın tercih edilmesi oldu . Bu adımlar sonrasında 2019 – 2020 dönemine ait yol haritasını belirleyen şirketin önemli bir atağı " akıllı franchise sistemi " nin hayata geçirilmesi ile başladı.

Özellikle sisteme giriş ve sistem içerisinde devam eden süreçte ödenen royalty bedelleri için farklı ödeme şekilleri içeren çalışma, başta start up 'lar ve sınırlı bütçe ile yola çıkan yatırımcıların yoğun olarak ilgisini çekmeye başladı.
 
Ödeme planlarını kendi bütçelerine ve beklentilerine göre yapılandırabilen girişimciler, aldıkları yoğun eğitimler ve desteklerle rakiplerinden çok daha avantajlı şekilde yola çıkıyorlar ,açıklamasını yapan Can Özatay , ERA Avrupa bölümü ile kısa süre içinde açıklanacak bir iş birliği projesinde son aşamalara gelindiğini belirtti .

2019 yılında sektöre farklı çözüm süreçleri geliştirmede liderlik edecek bir ERA REAL ESTATE in yol haritasından söz eden Özatay , ekonomik dalgalanma endişelerinin bir duraklamaya değil  tam tersi  fırsat yakalamaya dönüşeceğini ve bu atmosferden donanımlı gayrimenkul danışmanları ile çalışan yatırımcıların sıra dışı gelirler elde edebileceğini ifade etti.           

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Anahtar Kelimeler:
Akıllı Franchise SistemiEra Real EstateCan ÖzatayGökhan Taş
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