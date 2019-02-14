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Akredite laboratuarlarda sertifikalı test

İMES Sanayi Sitesi’ndeki Sheraton Four Points Otel’de imzalanacak protokol sonrasında savunma sanayinde iş yapan bütün firmalar ürünlerini dünya standartlarında akredite laboratuarlarda test ettirerek sertifikalandırabilecekler.

Akredite laboratuarlarda sertifikalı test
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Savunma Sanayi Başkanlığı (SSM), Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) ortaklığı ile kurulan TR-Test Test ve Değerlendirme AŞ, kuruluşunun üzerinden 4 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) yürüttüğü projelerde akreditasyon sorununu yerli ve milli kaynaklarla çözmek için önemli bir adım atıyor.

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki en geniş kapsamlı akredite Test Laboratuarı GTL’yi bünyesinde bulunduran GCNTÜRK Uluslararası Belgelendirme Ltd. ile TR-Test Test ve Değerlendirme AŞ arasında işbirliği ve çözüm ortaklığı protokolü imzalanıyor.

15 Şubat 2019 Cuma günü saat 09:30’da İMES Sanayi Sitesi’ndeki Sheraton Four Points Otel’de imzalanacak protokol sonrasında savunma sanayinde iş yapan bütün firmalar hem çok daha ucuza hem de güvenli bir şekilde ürünlerini dünya standartlarında akredite laboratuarlarda test ettirerek sertifikalandırabilecekler.
 

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