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Alacak Sigortası’nda ikinci faza geçiliyor

1 Ocak’ta yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda ikinci faz için çalışmalar hızlandı. İlk etapta 25 milyon TL’ye kadar cirosu olan mikro ve küçük ölçekli şirketleri kapsayan uygulamaya, yıl ortasına doğru 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan orta ölçekli şirketler de dâhil edilecek.

Alacak Sigortası’nda ikinci faza geçiliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. İlk etapta 25 milyon TL’ye kadar cirosu olan mikro ve küçük ölçekli şirketlerle başlatılan uygulamaya, yıl ortasına doğru bu kez 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan orta ölçekli şirketler de dâhil edilecek. Alacak sigortası ile ilgili gelişmeleri değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Devletimiz KOBİ’lerin tamamını ticari alacak sigortası ile buluşturmayı hedefliyor. Aslında neticeler de alınmaya başlandı. Datalara baktığımızda sigorta şirketlerinde bu ürünle ilgilenen 10 müşteriden biri alacak sigortası ürününü almaya başlamış durumda. 2019 sonunda bir önceki yıla göre en çok büyüme gerçekleştirecek branşlardan birinin, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası olacağını düşünüyoruz” dedi.

Uygulama genişletiliyor

Uzun zamandır beklenen Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın 3 segmentte uygulandığını kaydeden Murat Çiftçi, “Alacak sigortası yaptıran 3 milyon TL’ye kadar satış yapan şirketler alıcılarına 100 bin TL, 3 milyon TL ile 10 milyon TL arası satış yapan şirketler alıcılarına 200 bin TL, 10 milyon TL ile 25 milyon TL arası satış yapan şirketler ise alıcılarına 300 bin TL tutarında kestikleri her bir fatura karşılığında teminat garantisi sunuyorlar” dedi. Murat Çiftçi ayrıca, KOBİ’lerin herhangi bir şekilde krize uğramaları, iflas yaşamaları ya da konkordato ilan etmeleri durumunda, sigorta kapsamında kendilerine açılan limit karşılığında, bu kaybı teminat altına almış olduklarınız belirtti.

Alacak sigortasına yoğun ilgi var

Sigorta sektörünün 2018 yılını 54.6 milyar TL’lik bir prim üretimi ile kapattığına dikkat çeken Murat Çiftçi, “Alacak sigortası yeni bir ürün olduğu için henüz sigorta havuzunda ciddi rakamlara ulaşmış değil. Ancak 2019 sonu itibariyle sektörümüzün büyümesinde önemli kalemlerden birinin alacak sigortası olmasını bekliyoruz. Datalara baktığımızda sigorta şirketlerinde bu ürün ile ilgili yoğun bir ilginin olduğunu gözlemliyoruz” dedi. Sistemin piyasadaki nakit döngüsünü rahatlatacağını da vurgulayan Murat Çiftçi, “Türkiye genelinde 15 bin acente ve 150 sigorta brokerlik şirketi poliçe kesebilir durumda. KOBİ’lerimizin bunlardan herhangi birine başvurarak datalarını paylaşmaları yeterli. Ürün hangi sigorta şirketinden alınırsa alınsın, KOBİ’ler kendi parametreleri doğrultusunda prim ödüyorlar” dedi. Murat Çiftçi ayrıca, bu ürünün KOBİ’leri risk yönetimi ile tanıştırarak, sigorta alışkanlığının kazanılması ile birlikte diğer ürünlerdeki penetrasyona da pozitif katkı sağlayacağını ifade etti.

 

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IBS Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat ÇiftçiKOBİDevlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
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