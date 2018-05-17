İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere önceki yıl kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start up hızlandırma merkezi olma özelliği taşıyan Albaraka Garaj’da, ikinci dönem başvuruları başladı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek, onlara yol göstermek hedefinde olan Albaraka Türk, yenilikçi fikri veya projesi olan, inovatif düşünen ve destek bekleyen girişimcileri Albaraka Garaj’a davet ediyor.

Albaraka Garaj’a başvurmak isteyen girişimciler, 17 hazirana kadar, "www.albarakagaraj.com" adresinden başvuruda bulunabilir. Uzman ekipler tarafından değerlendirmeden geçen girişimciler, davet edilerek jüri önünde projelerini anlatmaları sağlanıyor. Jüri onayından geçen projeler desteklenerek Albaraka Garaj’ın sunduğu imkanlardan faydalanabiliyor.

Program dahilinde finansal desteğin yanı sıra danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Sunulan desteklerin tamamı karşılıksız ve herhangi bir hisse talep edilmiyor. Katılım bankacılığı iş modelleri üzerine finansal teknoloji projesi bulunan girişimciler için ayrı bir hizmet veriliyor.

Albaraka Garaj’da ön plana çıkan projeler; “Finansal Teknolojiler”, “İslami Finans Girişimleri”, “Ödeme Teknolojileri”, “Nesnelerin İnterneti”, “Eğitim teknolojileri”, “Büyük Veri”, “Blockchain”, ”Mobil İş Modelleri”, ”Saas”, “Reklam teknolojileri”, ”Kitle Fonlama”, “Analitik Modelleme” “Yapay Zeka”, “Chatbot” ve “Sigorta Teknolojileri” olarak sıralanıyor.



Değerlendirmede kriterleri arasında; girişimin ilk aşaması olan asgari uygulanabilir ürün veya hizmeti gerçekleştirmiş olması, ölçeklenebilir bir iş modeli, pazar potansiyeli ve güçlü bir gelir modeli gibi özellikler ön plana çıkıyor.







- "Yeni girişimcileri bekliyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Garaj ile katılım bankacılığı sektöründe dünyada ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Albaraka Garaj ile girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Geçen yıl 450’nin üzerinde başvuru aldıklarını hatırlatan Utku, "Şu an Garaj kapsamında yer alan 9 projeden 7’si ile birlikte PoC çalışmaları yürütüyoruz. Projede ürünün satın alması tamamlandı, diğer 4 proje içinde görüşmeler devam ediyor. Başlattığımız ikinci dönem başvuruları doğrultusunda yenilikçi fikri ya da projesi olan ve bunu hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilere kapımız sonuna kadar açık. Amacımız inovasyona açık olan, ister bankacılık ekosisteminde yer alan kurumlar olsun ister finansal teknoloji şirketleri (Fintech) girişimcileri olsun, tüm girişimciler arasında farklı iş birlikleri oluşturmak ve onları desteklemek." bilgilerini verdi.

Finansal teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın sektöre olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Utku, "Özellikle katılım bankacılığı iş modellerini içeren eğitim programlarıyla kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarını yetiştirip, Albaraka Garaj bünyesindeki kuluçka hizmetlerimizle girişimcileri ve girişimci adaylarını fintech girişimleri kurmaları için destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

