ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar akıllı fabrika 15 Temmuz Şehitleri Anısına 2016 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı 2016 Cebel
İbrahim Polat’ın binası yine kiralık
Polat’ın binası yine kiralık
2020’de dijital pazarlamanın yönünü değiştirecek 6 trend
2020 pazarlama trendleri
Ekonominin 3.5 doları cebizimde
3.5 dolar cebizimde
"İhracatın Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu
İşte ihracatın yıldızlar
Ayla Çelik ve Nilgün Bodur ile güçlü kadın olmanın şifreleri konuşuldu 
Güçlü kadını konuştu

Alkoçlar için kritik karar

Turizm sektöründe 1950'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Alkoçlar Ailesi’ne ait Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş., 2018 Ekim’de konkordato ilan etmişti.

Alkoçlar için kritik karar
banner17

Ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’a ait olan firmanın Kemer, Bodrum, Alçatı ve İstanbul’daki otellerinde 1500 yatak kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 1300 kişi istihdam eden firma o tarihten bu yana konkordato sürecindeydi. Bu süreçte şirketin borcu 64.8 milyon TL olarak açıklanmıştı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre borçların üç yıl içinde ödenmesi öngörülüyordu. 

Şirketin konkordato süreci normal seyrinde devam ediyordu. Dosyadaki 316 alacaklının büyük çoğunluğu sunulan takvimi onaylamış, yani alacaklılar tarafında bir sıkıntı yok gibiydi. Ancak bilirkişiler, “Mal varlığı ile borçlar orantılı değildir” diye rapor verince, konkordato sürecinin en önemli argümanı olan borca batıklık durumunda belirsizlik oluşmuş. Mahkeme heyeti de bu noktada konkordato sürecini sonlandırmış ve bütün tedbirleri kaldırmış. Bu durumda doğrudan iflas koşullarının oluşup oluşmadığının belirlenmesi için iflas hususu dosyadan ayrılmış. İflas davası açılıp açılmayacağı şu an için belirsiz. Dosyanın takibindeyiz. Yeni bir sonuca ulaşılırsa aktaracağız…ParaDergisi

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ender AlkoçlarAlkoçlar Otelcilik Ve Turizm A.Ş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5