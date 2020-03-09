Alkoçlar için kritik karar

Ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’a ait olan firmanın Kemer, Bodrum, Alçatı ve İstanbul’daki otellerinde 1500 yatak kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 1300 kişi istihdam eden firma o tarihten bu yana konkordato sürecindeydi. Bu süreçte şirketin borcu 64.8 milyon TL olarak açıklanmıştı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre borçların üç yıl içinde ödenmesi öngörülüyordu.

Şirketin konkordato süreci normal seyrinde devam ediyordu. Dosyadaki 316 alacaklının büyük çoğunluğu sunulan takvimi onaylamış, yani alacaklılar tarafında bir sıkıntı yok gibiydi. Ancak bilirkişiler, “Mal varlığı ile borçlar orantılı değildir” diye rapor verince, konkordato sürecinin en önemli argümanı olan borca batıklık durumunda belirsizlik oluşmuş. Mahkeme heyeti de bu noktada konkordato sürecini sonlandırmış ve bütün tedbirleri kaldırmış. Bu durumda doğrudan iflas koşullarının oluşup oluşmadığının belirlenmesi için iflas hususu dosyadan ayrılmış. İflas davası açılıp açılmayacağı şu an için belirsiz. Dosyanın takibindeyiz. Yeni bir sonuca ulaşılırsa aktaracağız…ParaDergisi