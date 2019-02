Alternatif Menkul’e üst düzey atama

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “İştiraklerimizden Alternatif Menkul, sunduğu yatırım hizmetleriyle bankamızın hedeflerini gerçekleştirmesinde ve müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşımız Aybek Kök’ün de bilgi birikimiyle Bankamızın ‘danışman ve basiretli bankacılık” anlayışıyla verdiği hizmetlere önemli katkısı olacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum’’ dedi.



Alternatif Menkul Genel Müdür Yardımcısı Aybek Kök ise ‘’Sermaye piyasalarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle müşterilerinin varlıklarına değer katan Alternatif Menkul’de görev almaktan mutluluk duyuyorum. Alternatif Bank’ın iştirakleriyle birlikte oluşturduğu sinerjiyle hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine yürekten inanıyorum.” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.



Aybek Kök Kimdir?



Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nde, MBA derecesini ise ABD’de San Diego State Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Aybek Kök, bugüne kadar birçok aracı kurum ve bağımsız portföy yönetim şirketinde çalıştı. Akbank, Garanti Bankası, Deutsche Bank, Citibank, TEB Portföy Yönetimi’nde yatırım danışmanlığı ve özel bankacılık alanlarında üst düzey yönetici pozisyonunda görev aldı. Ayrıca, Türkiye’nin ilk bağımsız gayrimenkul portföy yönetim şirketlerinden Omurga Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Hakkında:



1997 yılında Alternatif Bank'ın iştiraki olarak kurulan Alternatif Menkul Değerler A.Ş. (Alternatif Menkul), Sermaye Piyasaları mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren kısmi yetkili bir aracı kurumdur. Alternatif Menkul pay piyasaları, borçlanma araçları ve para piyasalarında işlem aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, sınırlı saklama ve kurumsal finansman alanında verdiği halka arz hizmetlerini sunmaktadır. www.alternatifmenkul.com.tr



Alternatif Bank Hakkında:



Alternatif Bank Türk bankacılık sektörüne 1991 yılında katıldı. 2013 yılında The Commercial Bank (P.S.Q.C.) yüzde 75 ile bankanın hâkim hissedarı oldu. 2016 yılı sonundaki hisse devrinin ardından The Commercial Bank Alternatif Bank’ın tek sermayedarı haline geldi. Katar’ın ilk özel bankası olan The Commercial Bank, bölgesinde öncü ve saygın bir finans kurumudur. “Kusursuz hizmet” anlayışı ile bankacılık alanındaki uzmanlıklarını 48 danışman şubesi, 1000’e yakın uzman çalışanı aracılığıyla müşterilerine sunan Alternatif Bank, Türk ekonomisinde kısa vadede istihdam ve üretim yaratacak pek çok projeye finansman sağlayarak, reel ekonomiye destek olmayı ve müşterileriyle «beraber büyümeyi» hedeflemektedir. Bankanın konsolide aktif büyüklüğü 31.12.2018 itibarıyla 25,9 milyar TL’dir. www.alternatifbank.com.tr