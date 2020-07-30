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Ambalaj sektörü 28 firma ile İSO 500 listesinde

İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 16’sı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 28 ambalaj firması yer aldı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat odaklı büyüme hedefiyle çalışmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Ambalaj sektörü 28 firma ile İSO 500 listesinde

Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolarlık ihracat geliri ile tamamlayan ambalaj sektöründeki istikrarlı büyüme, ekonomi çevrelerinde referans olarak kabul gören İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de yansıdı. Listede, 16’sı Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere toplam 28 ambalaj firması yer aldı.

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA İSTİKRAR

Sektörün İSO 500 listesindeki başarısını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün küresel ekonomik problemlere rağmen 2019’u en az hasarla atlattığını ifade etti. Zeki Sarıbekir, şunları söyledi: "2018’de İSO ilk 500’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 33 firma yer alırken 2019’da bu rakam 28 oldu. Burada sayısal anlamda bir azalma olmasına rağmen üretimden satışları geçen yıl ile aynı seviyede koruduğumuzu görüyoruz. Bu, sektörümüz adına kritik önem taşıyor. Sektörümüz, belirsizlik ortamının hakim olduğu bir yılda ihracatı odak noktasına alarak üretimden satışlarda hız kesmedi.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Zeki Sarıbekir, "Her geçen yıl daha çok ihracat yapmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızdan şüphem yok." dedi.

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