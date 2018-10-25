Ambalajda yeni iş fırsatları sağlayacak

Bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat hedefleyen ambalaj sektörü, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde, 31 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek olan 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuarı’nda buluşacak. İlk yapıldığı günden bugüne 40 kat büyüyerek Avrasya bölgesinin her yıl yapılan en büyük fuarı haline gelen Avrasya Ambalaj Fuarı'nda 100’ün üzerinde ülkeden sektör profesyoneli katılımcı firmalarla buluşacak. Küresel rekabetin kritik önem kazandığı bu dönemde ambalaj sektörüne yeni bir ivme katacak olan fuarı 8 bini yabancı olmak üzere toplamda 60 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Ambalaj sektöründe Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olan Türkiye, sektörün en büyük fuarına hazırlık yapıyor. Ambalaj sektör derneklerinin tümü tarafından desteklenen 24'üncü Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Ambalaj Sanayicileri Derneği ile Reed Tüyap iş birliğinde 31 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Bu yıl 43 ülkeden 1.200 firma ve firma temsilciliğinin yanında 8 bini yabancı olmak üzere 60 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan fuar 41 bin 530 metrekarelik alanda 14 salonda gerçekleştirilecek. Avrasya Ambalaj'ın bu seneki konuk ülkesi Tunus olacak. Ayrıca Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İngiltere, İran, Kazakistan, Makedonya, Sırbistan, Ürdün başta olmak üzere 100’ün üzerinde ülkeden sektör profesyoneli katılımcı firmalarla buluşacak.



5 milyar dolar ihracat hedefi



Ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisine olan katkısının her yıl artarak devam edeceğini ve Türkiye'nin Avrasya’nın ambalaj merkezi olma pozisyonunu koruyacağını ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, düzenlenecek olan fuarın ihracatın ve küresel rekabetin kritik önem kazandığı bu dönemde ambalaj sektörüne yeni bir hareket kazandıracağını ve önemli iş fırsatları sağlayacağını söyledi. 2018 yılında ambalaj sektörü olarak en az 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 4,5-5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacaklarına inandıklarını ifade eden Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektör olarak rekabet gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. Bölgenin ambalaj sektörünün merkezi olan Türkiye'de üretilen ürünler dünyada 180 ülkeye ihraç ediliyor. 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.”



Fuarda esnek plastik, sert plastik, cam, metal ambalaj, kağıt, karton, oluklu mukavva, ahşap ambalaj, ambalaj makineleri, etiket ve diğer yardımcı ambalaj malzemeleri üreticileri ve ambalaj tasarımcıları da bir araya gelecek.



Yarışmayı kazanan öğrencilere burs



Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), bu yıldan başlayarak fuarın gerçekleştirileceği haftayı ASD Ambalaj Haftası olarak kutlama kararı aldı. ASD Ambalaj Haftasında, 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın ödül töreni de organize edilecek. Yarışmanın birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve sertifika sıralaması ise Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nın 31 Ekim'deki açılış kokteylinde yapılacak törende açıklanacak, projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek. Kazanan öğrencilere “ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu” adı altında 12 ay karşılıksız burs sağlanarak öğrenim hayatlarına destek olunacak.



Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Haziran 2018’den itibaren 220’nin üzerinde üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.

