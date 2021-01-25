Ambalajın Ay Yıldızları ödüllendirildi

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda 278 ambalajdan finale kalan 134 ambalaj arasından Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik ödülü alanlar ilan edildi. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 13 farklı kategoride başvuru alan yarışmada ürünlerin, üretim kalitesinden çevre duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğüne kadar 11 kriter doğrultusunda değerlendirildiğini vurguladı.

SALGINA RAĞMEN İLGİ BÜYÜK

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nın sonuçlarını değerlendiren Zeki Sarıbekir, “Salgın dönemine rağmen yarışmamıza ilgi büyüktü. ASD olarak düzenlediğimiz bu yarışma ve diğer çalışmalarımızla katma değerli ihracatımızı daha da artırıp ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yarışmamıza katılım gösteren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye Ambalaj Sektörünün daha da ilerilere gitmesi için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışmamız hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. ASD olarak ülke ekonomimize çok büyük katkı sağlayan Ambalaj Sektörü için önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

EN FAZLA BAŞVURU GIDA, GRAFİK TASARIM VE İÇECEK KATEGORİSİNDE

Yarışmanın iki yılda bir düzenlendiğini aktaran Zeki Sarıbekir, “Yarışmaya en fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. ‘Altın Ödül' almaya hak kazanan ürünler arasından ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliği ile 3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü' de belirlendi. Yarışmamıza ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcılar piyasadaki ambalajlarıyla katıldı. Yarışmamız 2015 yılından beri yurtdışından da başvuru kabul ediyor. Yarışmamız, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF-Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj Federasyonu) tarafından akredite edilen uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışmasıdır. Kazananlar WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılım gösterdiler. Ödül alan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattığımız yarışmamız sayesinde, katma değere odaklanan sektörümüzün dünyada bilinirliği gün geçtikçe artıyor.” diye konuştu.

Yarışmanın kazananlarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Ocak 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.