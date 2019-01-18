Amerika’nın kapıları Türk markaları için açılıyor

Medyafors Fuarcılık A.Ş ve TABA-AmCham ABD pazarı için güçlerini birleştirdi.



Türk ve Amerikan iş çevrelerine; ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek, uygulamada yardımcı olmak, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş “ kamu yararına hizmet “ veren bir sivil toplum örgütü olan Taba-AmCham, (Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye) ile 1988 yılından beri fuarcılık konusunda öncü olan ve başarılarını organize ettiği birbirinden farklı fuarlarla kanıtlayan bir şirket olan Medyafors Fuarcılık iş birliği kararı aldılar.



Markaların yurt içi –yurt dışı potansiyel yatırımcılar ile buluşturacak



Sağlanan iş birliği kapsamında, Medyafors Fuarcılık AŞ’nin Türkiye satış temsilcisi olduğu Franchise Expo South, Franchise Expo Midwest, New York International Franchise Fuarı, Franchise Expo West Amerika fuarları ve bu yıl 17.si düzenlenecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı için tanıtım ve duyuru katkısı sağlanacak. Markaların yurt içi –yurt dışı potansiyel yatırımcılar ile buluşturulması çalışmaları yine bu iş birliği kapsamında yürütülecektir.



TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat; “Dünya pazarında yüzde 25 oranında paya sahip olan ABD, Türk firmaları için çok büyük bir potansiyel taşıyor. Türkiye’nin ABD pazarından aldığı pay yalnızca yüzde 0,5. Bu oranı artırmak bizim elimizde, yeter ki firmalarımız doğru adımlar ve yönlendirmelerle pazara giriş yapsın.



33 yıldır Türk-Amerikan ilişkilerinde referans merkezi



Bu noktada, sadece ABD’de değil dünyada 117 ülkede var olan AmCham ağıyla ulusal ve uluslararası alanda çok güçlü bir iş iletişim ağına sahip ve 33 senedir Türk-Amerikan ilişkilerinde referans merkezi olan TABA-Amcham’in ülkemizin fuarcılık konusunda öncü girişimi olan Medyafors Fuarcılık ile yaptığı işbirliği büyük önem taşımaktadır.



Biz üyemiz olan olmayan tüm firmalara bu fuara katılmalarını ve ABD gibi dev bir pazarın kapılarını bizlerle aralamalarını öneriyoruz ve hatta ısrar ediyoruz” dedi.



Medyafors Fuarcılık Yön. Krl. Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ferzan Erem Escobedo; “ABD pazarında markasının ismini duyurmak ve bu büyük pazardan pay alabilecek adımları atmak Türk markaları için uzun ve kısa vadede büyük önem taşıyor.



Taba-AmCham’in pazar tecrübesi ve liderliğini ABD pazarına açılmak isteyen Türk markaları için çok avantajlı buluyorum.



Yurt dışı açılımında öncü



Atılan bu somut adım Türk-Amerikan Franchise ekosisteminin gelişmesi ve büyümesi adına etkili olacaktır. Ülkemizde büyüyen, bunu yurtdışına da taşımak isteyen markalarımız ve konseptlerini bu iş birliği ile Amerikalı Yatırımcılar, master franchise adayları ve girişimciler ile buluşturacağız. Medyafors grup olarak yaptığımız çalışmalar ve bize değer katan iş birlikleri ile markaların yurt dışı açılımında da öncüyüz” dedi.



