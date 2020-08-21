Ankara'ya dev güneş üssü

Türkiye’nin yerli ve milli yenilenebilir enerji üretimi hedefine yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Ankara’da açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde gerçekleşen tören esnasında üretilen güneş panellerinin Konya Karapınar’da bulunan güneş santraline ilk montajı da yapıldı.

Dünyada tek

400 milyon dolar yatırımla, A’dan Z’ye yerli güneş paneli üretiminin gerçekleştirileceği fabrika ilk aşamada Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapacak ve yıllık 500 Megavatlık panel üretecek. Güneş paneli üretiminde 4 farklı fabrika olan ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin yanı sıra AR-GE’yi de tek çatı altında toplandığı fabrika bu özelliğiyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Fabrika, panel üretimine ek olarak güneş enerjisi için yeni teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olarak da hizmet verecek.

Cemal Kalyoncu: Yenilenebilir enerji gelecek için önemli

Dünyada bir ilk olan tam entegre fabrika yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye’nin enerjide iyi bir noktaya geldiğini ve amaçlarının yeni yatırımlarla Türkiye’yi bu alanda daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi. Enerji rekabetinde güç kazanmak için yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, “Dünyada enerjide çok büyük bir dönüşüm var. Fosil yakıtlar dünyamızı kirletiyor. Çare temiz enerji! İklim değişikliği ve çevre hepimizin ana gündem maddesi olmak zorunda. Bu yüzden temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda; Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı; yerli, milli ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla 1000 megavat kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapınar’da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak tüm paneller fabrikamızda üretilecek” dedi.

“Yurt dışından yoğun talep var, kapasite 1000 megavata çıkacak”

Güneş paneli üretiminde yer alan süreçlerin 4 aşamasını tek çatı altında toplandığının altını çizen Cemal Kalyoncu, “6 yılda kurulamaz denen bu fabrikayı 1.5 yılda kurmayı başardık. Fabrikamızı 100 bin metrekare kapalı alanda kurduk. 1.400 insanımıza istihdam sağladık. Yalnızca güneş panelini ve enerjiyi üretmek, yerli ve milli olmaya yetmez. Bilgi ve teknolojiyi de üretmek gerek. Şu an kurulu fabrikamızda yıllık 500 megavat kapasiteyle güneş paneli üretmeye başladık. Yurtdışından gelen yoğun talepler sebebiyle, bu yıl içinde üretim kapasitemizi 1.000 megavata çıkartacağız. Amacımız ülkemizin ihracatını arttırmaktır” şeklinde konuştu.

Temiz enerjinin teknoloji üssü olacak

Kalyoncu, AR-GE yatırımıyla ilgili olarak şunları aktardı: “1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrikamız aynı zamanda teknoloji üreten bir merkez olacak. 2 bin 500 metrekare alandaki AR-GE merkezinde 100 araştırmacı görev yapacak. Dünyada bu alanda deneyimli çeşitli üniversiteler, AR-GE merkezleri ve firmalarla iş birlikleri yapılarak, hücre modüllerinin verimini

artırma, akıllı fabrika uygulamaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olacak. Bu merkez, farklı teknolojileri de geliştirecek. Hücre ve modüllerin verimini arttıracak. Akıllı fabrika çalışmaları yapacak ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışılacak”.

Çevreye ve ekonomiye büyük katkı

Konya Karapınar’daki Güneş Enerjisi Santrali hakkında da bilgi veren Cemal Kalyoncu şunları söyledi: “Konya Karapınar’da 2.600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide, 3.5 milyon panel kullanarak, 1 milyar dolar yatırım ile 1.000 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Bu santral 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Bu santral kokusuz, bacasız, atıksız ve tükenmeyen enerji üretecek. Böylece ülkemizdeki güneş enerjisinin payını yüzde 20 arttıracağız. Ayrıca her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacağız. Fabrika ve santralimiz ile yurtdışına yıllık 400 milyon dolar daha az para ödeyeceğiz. Bu santral büyüklüğü ile dünyadaki en büyüklerden biri olacağız. Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırım sadece bizim değil tüm yurttaşlarımızın onur duyacağı bir iş olacak” dedi.

Avrupa ve Ortadoğu’da ingot üreten tek ülke

Güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını gerçekleştirecek Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, üretimin en önemli aşamalarından biri olan ingot üretimini de gerçekleştirerek Avrupa ve Ortadoğu’da bu üretimi yapan ilk ve tek fabrika olacak. Güneş paneli üretiminin dört aşamasından ilki olan ingot üretimi üstün teknoloji ve bilgi gerektiriyor. Hammadde formundaki poli-silisyum, yaklaşık 1450°C sıcaklıkta eritilerek mono-kristal silisyum ingot şeklini alıyor. Üretilen külçeler, saniyede 15 metre hıza sahip elmas kaplı tel testereler yardımıyla 180 mikrometre kalınlığında dilimleniyor. 30’dan fazla kimyasal ve fiziksel yarı iletken üretim sürecinden geçen silisyum dilimler fotovoltaik güneş hücresi özelliği kazanıyor.