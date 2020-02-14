Ar-Ge ve tasarım merkezlerini açtılar

Türkiye’nin lider markası Yataş Grup, global bir marka olma hedefiyle çalışmalarını devam ederken Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımları da her geçen gün biraz daha artırıyor.Tüketicileri sürekli en iyi, yeni ve kaliteli ürünlerle buluşturmak için sürekli bir değişim ve gelişim halinde olan Yataş Grup,bu çerçevede hayata geçirdiği Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini açtı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: “Yataş Grup olarak tüketicilere her zaman en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede en yeni teknolojilere yatırım yapıyor, inovatif ürünler geliştiriyoruz. Kayseri’de bulunan Ar-Ge ve İstanbul’da konumlandırdığımız Tasarım Merkezlerimizi de bu vizyonla hayata geçirdik. Ar-Ge Merkezimiz, Yataş Grup’un sadece mobilya, yatak ya da ev tekstili üretmediğinin inovasyona, katma değerliüretime verdiği önemin net bir kanıtı. Tasarım Merkezimiz ise ortaya koyduğu benzersiz tasarımlarla, sadece bir koleksiyon değil yaşam alanlarını değiştirecek konseptler yaratıyor. Bu iki merkezimiz de gerek know-how paylaşımı gerek akademi ve sanayi işbirliği gibi çalışmalarla sadece markamız için değil sektör ve sektörün geleceği için de görev yapacak.”

Ocak ayı itibarıyla Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan Yataş Ar-Ge Merkezi, Yataş’ın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisleri içinde yer alıyor. Sektördeki rakiplerden daha farklı ve avantajlı ürünler üretmek, rekabet edebilir katma değerli projeler gerçekleştirmek; Endüstri 4.0 çerçevesinde kalite, maliyet, hız iyileştirmelerini sağlamak, inovatif faaliyetleri artırmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ar-Ge Merkezi’nde 24’ü araştırmacı olmak üzere 30 kişi görev yapıyor. Merkezde şu anda 10 projenin çalışmalarına devam ediliyor.TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) iki projeyle başvuran Yataş Ar-Ge Merkezi, bu kısa sürede 5 akademik toplantı da düzenledi.

Yataş Grup’un İstanbul’da bulunan merkez binasında konumlanan Yataş Tasarım Merkezi ise yılın 12 ayı ürün tasarlama ve geliştirme, farklı pazarlara hitap eden ürün gamları ortaya koyma stratejisiyle ilerliyor. Hem rekabette fark yaratacak, katma değerli ürünlerin tasarlanmasına hem de ürün çeşit, fiyat, tasarım çizgisinin yurt içi ve hedef pazarlarda marka hedeflerine ve rekabete göre zenginleştirilmesine odaklanan Yataş Tasarım Merkezi, Yataş Grup genelinde tasarım kültürünün ve bilincinin gelişimine de bir yatırımı anlamı taşıyor. Mobilya & Tekstil Tasarım ve Konsept Tasarım olmak üzere iki birimden oluşan Tasarım Merkezi’nde 35 kişi görev yapıyor.