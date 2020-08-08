Armatür sektöründen mesleki eğitime tam destek

Geçtiğimiz yılı 1,5 milyar dolar ihracatla kapatan Armatür sektörü, özellikle genç istihdamın artmasına yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Armatür Derneği ile İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, katma değeri yüksek bir istihdam projesinin ilk adımını attı. İstanbul Sanayi Odası’nda (İSO) gerçekleşen toplantıya İSO Meclis Üyesi ve Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Sinan Kesici, Öğretim Görevlisi Dr. Barış Safran ve İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreteri Öğretim Görevlisi Kerem Yücesan katıldı.

Sanayinin ihtiyaçlarıyla eğitim programlarının örtüşmesi hususunda fikir birliğine varılan toplantıda, tarafların birbirlerine sağlayabilecekleri katkılar ele alındı. Mesleki eğitime ilişkin var olan yanlış algının değiştirilmesinin gerekliliği üzerinde durulan toplantıda, insan kaynağı, eğitim, arge ve inovasyon gibi alanlarda yapılacak ortak çalışmaların faydaları değerlendirildi. Üniversite-sektör iş birliğinin yanı sıra, meslek lisesi, ön lisans, lisans eğitimi arasında sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kurulacak köprülerin de önemli olduğu dile getirildi. Staj, istihdam, kalifiye personel, eğitim kalitesi gibi pek çok konunun masaya yatırıldığı toplantıda, geleceğe dönük heyecan verici projelerin tohumları atıldı.

“Gençlerimizi sektöre kazandırmayı hedefliyoruz”

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Üniversite- sanayi iş birliği hem öğrencilerimiz hem de sektörümüz için büyük önem taşıyor. Genç öğrencilerimizin hepsi sektörümüzü daha da ileriye taşıyacak potansiyele sahip. Bizler de sektör olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu toplantı sonrası hedeflerimiz arasında staj, istihdam, kalifiye personel gibi projeler var. Bunların ilk adımını bu toplantıda atmış olduk. Gençler sektörümüzün geleceği. Bizler de gerçekleştireceğimiz projelerde onların yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız genç meslektaş adaylarımızı sektörümüze kazandırmak.” dedi.

“Üniversite-Sanayi iş birliği önceliğimiz”

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Sinan Kesici de “Üniversite eğitiminde istihdam ve kariyer odaklı yaklaşımımızla meslek yüksekokulumuzda üniversite-sanayi iş birliklerine odaklanmaya devam ediyoruz. Değişen yeni dünya düzeninde yaygınlaşan dijital dönüşüm süreçlerine kolay erişilebilir eğitim ile çevrimiçi içerik üretmeye teknolojik altyapımız sayesinde bütünüyle hazırız. Mesleki eğitimde de varlık ve refahın teknoloji ve bilimden geçtiğini düşünerek öğrencilerimize teorik bilgilerini çeşitli sektörlerde uygulama alanı sunan bir metodoloji uyguluyoruz. 21. yüzyıl iş dünyasının bugünün gençlerinden beklentilerinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda öğrencilerimizin dünyadaki son gelişmelere kolayca entegre olabilecek, kişisel gelişimlerine çeşitli pratiklerle katkıda bulunacak bir eğitim anlayışını benimsiyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlar ve seminerler ile öğrencilerimize farklı sektörlerin temsilcileriyle buluşma imkânı sunarak öğrencilerimizin iş dünyasını tanımalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyoruz. Kapsamlı uygulamalı eğitim anlayışımızda kuramsal bilginin pratiğe dönüştürülebileceği ortamlar hazırlıyoruz. Geleceğin mesleklerine kolayca adapte olabilmeleri açısından hazırladığımız öğrencilerimiz için yeni normale ve çağın gereklerine uygun bir şekilde müfredatımızı da güncelliyoruz. Bu bağlamda üniversite-sanayi iş birliklerimizi geliştirmek için İSO Meclis Üyesi ve Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan’a İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’na verdiği destek için çok teşekkür ederiz.” dedi.