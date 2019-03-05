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Aroma Dubai Gulfood 2019’a damga vurdu

Aroma Meyve Suları,17-21 Şubat tarihleri arasında Ortadoğu’nun en önemli ve en büyük gıda fuarlarından Gulfood Gıda Fuarı’nda yer alarak uluslararası pazarda yoğun ilgi gördü.

Aroma Dubai Gulfood 2019’a damga vurdu
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Bu yıl 24. kez düzenlenen Dubai Gulfood Gıda Fuarı, 17-21 Şubat tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gulfood 2019 Gıda Fuarı'na katılarak ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturan Aroma Meyve Suları, adeta fuarın gözdesi haline geldi.

SektöründeAr-Ge veinovasyona ağırlık vererek, sürekli gelişime açık bir şirket olan Aromafuarda ürünlerini sergiledi.



Portföye yeni ülkeler katıldı

Aroma, Dubai Gulfood 2019’da bir çok iş bağlantısına imza attı.Fuarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden müşterilerle bir araya gelme fırsatı bulan Aroma, özellikle Ortadoğu ve Afrika’dan potansiyel alıcılarla da görüştü. Türkiye’nin en çok doğal kaynak suyu ihracatı yaptığı ülkelerden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tüketicileri,yüksek PH ve düşük sodyum değerleri içeren Aroma Ömer Duruk Doğal Kaynak Suyu’na fuarda yoğun ilgi gösterdi. Yine fuarda, bölgede halihazırda ihracat yapılan ülkelerle işbirliklerinin geliştirilmesi yolunda görüşmeler yapılırken, 3 yeni ülke daha portföye katıldı.



Öte yandan toplamda 4 bin 256 katılımcı firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçi ile gerçekleşen, Dubai Gulfood 2019’daTürkiye, 171 firma ile temsil edildi.




 

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