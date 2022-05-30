Arzum OKKA İzmirliler’i OKKA’lı Türk kahvesi ile buluşturdu

Arzum OKKA, ‘Şehri Uyandıran Festival’ olarak nitelendirilen İzmir Kahve Festivali’nde kahveseverlerle buluştu. 27-28-29 Mayıs tarihleri arasında İzmir Alsancak’ta Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen festivalde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından kahve tutkunlarına, birbirinden leziz kahveler ikram edildi. Arzum OKKA, festival alanına kurulan Arzum OKKA standında Türk kahvesi severlere tam kıvamında, enfes lezzette, bol köpüklü OKKA’lı Türk kahvesi deneyimi yaşattı. Arzum OKKA standına uğrayanlar ayrıca OKKA Ailesi’nin en yenisi Arzum OKKA Rich Spin M ile yapılmış sütlü Türk kahvesinin keyfine vardı. Festivalde nitelikli kahveler, kahve dükkânları, kahvenin tüm paydaşları bir araya gelirken, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

“Türk kahvesi meraklılarıyla buluşmayı sürdüreceğiz”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 600 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendilerine misyon edinen bir marka olarak İzmir Kahve Festivali’nde Arzum OKKA ile yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ sloganıyla Türk kahvesi kültürünü farklı ülkelere taşıdıklarını dile getiren Kolbaşı; “Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasındaki festival ve özel etkinliklere katılarak Türk kahvesi severlerle buluşuyoruz. İlk kez katıldığımız İzmir Kahve Festivali’nde özel tadım etkinlikleriyle Türk kahvesi meraklılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Her seferinde OKKA’lı, aynı enfes lezzet deneyiminin yanı sıra sütlü Türk kahvesi keyfi sunan Arzum OKKA ailemizle bundan sonra da bu tür etkinliklere katılarak Türk kahvesi meraklılarıyla buluşmayı sürdüreceğiz” dedi.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Hakkında:

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, 55 yıllık sektör birikimiyle ‘Sen dokunursun değişir dünya’ mottosuyla tasarladığı ürünleriyle, güvenilir ve yenilikçi bir marka. Türkiye ve dünyada, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünüyle milyonlarca kişiye satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilklere imza atarak küçük ev aletleri sektörüne yön veren Arzum, tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak görüyor. Bu vizyon ile, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada prestijli ödüllerin sahibi olan Arzum aynı zamanda Arzum OKKA markasıyla Türk kahvesi kültürünün dünyaya yayılımını da misyon edindi. Doğrudan fincana servis, közde pişirilme ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle dünyanın her yerinde ideal lezzetler sunan Arzum OKKA'lar, Türk kahvesinin globalleşme serüvenine makineli çözüm oldu. 2019'un ilk yarısında Ducati birlikteliği ile ses getiren, tasarım ve performansın buluştuğu bakım serisi Ducati by Arzum ile erkeklerin kişisel bakımında da vazgeçilmez olan Arzum, bu pazarda büyümek için çalışmalarını sürdürüyor. 2020’nin son aylarında gerçekleşen ve rekor talep gören halka arz ile gücüne güç katan Arzum, dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerliyor.