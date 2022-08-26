Asansörcüler, ihracat liginde yukarı çıkacak!

358 milyon dolar dış ticaret hacmine sahip Türkiye Asansör Sektörü, mart ayındaki büyük buluşmayı bekliyor. Asansör endüstrisinin yurt içi ve yurt dışından lider markalarına, dünyanın dört bir tarafından binlerce satın almacıya ve milyonlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yapacak olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı, 10-13 Mart tarihlerinde 17. kez kapılarını açacak. “Aksam imalatı, asansör montajı ile bakım ve onarım olarak üç ana kolda faaliyet gösteren Türkiye asansör sanayinde yer alan firmaların büyük bir bölümü, ihracat yapabilme kabiliyetine sahip” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Fuarımız, hem ihracatçı firmaların pazar paylarını artırmalarına destek olacak, hem de dışa açılacak firmalara yeni ihracat kanalları sunacak” dedi.

En güvenli asansörler Asansör İstanbul’da

Bakanlıkça yayınlanan yönetmelik doğrultusunda, uzman kuruluşlarca, kullanımda olan asansörlerin düzenli olarak periyodik kontrolleri yapılıyor. Bu kontroller sonrasında ise kullanım açısından herhangi bir risk taşımayan asansörlere “yeşil etiket”, hafif riskli olanlara “mavi etiket”, kabul edilebilir risk seviyesinde bulunanlara “sarı etiket”, kullanımı can ve mal güvenliği açısından yüksek riskli olan ve kesinlikle kullanılmaması gereken asansörlere ise “kırmızı etiket” iliştiriliyor. 2020 yılında toplamda 592.230 adet asansörün periyodik kontrolü yapılırken, 235.968 adet asansöre (%40) kırmızı etiket, 48.802 adet asansöre (%8) sarı etiket, 205.673 adet asansöre (%35) mavi etiket ve 101.787 adet asansöre de (%17) yeşil etiket iliştirildi. Neredeyse her iki asansörden birisinin yüksek riskli olduğu Türkiye’de, asansör güvenliğine yönelik en yeni teknolojiler de Asansör İstanbul 2022’de ziyaretçilerle buluşacak. Fuarda güvenli asansörlerin yanı sıra, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine kadar tüm yeni makine, ekipman ve teknolojiler bir arada sergilenecek.

3 yılın ardından dünya asansör ve yürüyen merdiven endüstrisinin global düzeydeki ilk yüz yüze ticaret buluşması olacak Asansör İstanbul 2022 hakkında detaylı bilgi için www.asansoristanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.