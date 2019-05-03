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ASFAT “IDEF 2019”da ulusal ve uluslararası dev anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı “IDEF 2019”, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ASFAT “IDEF 2019”da ulusal ve uluslararası dev anlaşma
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Savunma sektöründe küresel ölçekte “Devletten Devlete” satış, pazarlama ve işbirliği alanında faaliyet göstermek üzere kurulan ASFAT A.Ş., uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere” IDEF 2019” kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’nın standında yerini aldı.  

Savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemlerin sergilendiği “IDEF 2019”da ASFAT, Askeri Fabrika ve Tersanelerle birlikte savunma sanayimizin son yıllarda geldiği noktayı gözler önüne sergiledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 yıllık inşa, modernizasyon, tamir, bakım ve idame tecrübesini, bir çözüm ortağı yaklaşımı ile tasarım, üretim, bakım, eğitim süreçlerine tüm dost ve müttefik ülkeleri de dâhil eden ASFAT, IDEF 2019’da uluslararası delegasyonlar ve firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.  

“IDEF 2019” kapsamında Karadağ Savunma Bakanlığı, Kanada’dan Vard, Hollanda’dan Damen, Ukrayna’dan UkrObronProm ve Airbus Defence ile uluslararası anlaşmalara Genel Müdür Esad Akgün ile imza atan ASFAT, yurtiçinden de Meteksan, Best Grup, YDS, Alp Havacılık İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi OSSA, ODTÜ TEKNOKENT Savunma Sanayii Kümelenmesi TSSK,  Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ESAC, İzmir Havacılık ve Uzay Kümelenmesi HUKD gibi 20 şirket ve kuruluş ve firmayla birçok alanda stratejik iş birliği yaptı.

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TÜYAP Fuar Ve Kongre MerkeziMilli Savunma BakanlığıIDEF 2019Asfat
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