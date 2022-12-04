ASİAD’a kadın başkan

Geçtiğimiz haftasonu genel kurul yapan ASİAD’ın ilk yönetim kurulu toplantısında genel başkanlığa Evrim Kırmızıtaş Başaran seçildi.

19 yıldır AİSAD Genel Başkanlığı yapan Ömer Faruk Başaran’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

“2003 yılından beri Genel Başkanlık görevini yürüttüğüm Asiad-Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanlığı görevini onursal Başkanı seçilerek yeni bir başlangıç yapıyorum. Genel başkanlık görevine sevgili eşim Evrim Kırmızıtaş Başaran seçilmiştir. Hayırlı olsun inşallah.”