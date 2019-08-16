Asırlık ayakkabı mağazaları neden kapanıyor?

Ayakkabı sektörünün en köklü şirketlerinden biri İnci’dir. 1917’de İstanbul’da ayakkabı üretmeye başlayan şirketin başında bugün üçüncü kuşaktan Ali Murat Kızıltaş var.



Birçok üretici şirket gibi zaman içinde üretimi bırakan İnci Deri Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., uzun süredir perakende alanında İnci markasıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin hem Türkiye’de hem de yurtdışında mağazaları var. Yurtiçinde 98, yurtdışında da beş mağazaya ulaşmıştı.



Geçmişte yaptığımız haberlerde şirketin 2016’da Turquality kapsamına girdiğini ve yeni atılımlar yapacağını yazmıştık. Mısır, KKTC başta olmak üzere yurtdışında yeni mağazalar açılması gündemdeydi. Ancak, 650 kişinin istihdam edildiği İnci’den bu aralar peş peşe olumsuz haberler geliyor. En işlek AVM’lerdeki mağazaları bile peş peşe kapanıyor.



Forum İstanbul, Optimum, Cevahir gibi AVM’ler ilk gördüklerimiz... Arkadaşımız Şebnem Can Kılınçarslan’ın öğrendiğine göre, ayakkabı sektöründeki genel olumsuzluktan firma da nasibini almış. 102 yıllık geçmişe sahip olan İnci bu aralar tedarikçileri ile ciddi sıkıntı yaşıyormuş. Bazı tedarikçiler doğrudan iflas talepli davalar açmaya başlamış.



Sorun sadece tedarikçilerle de sınırlı değilmiş. Bankalar da kullandırdıkları krediler nedeniyle takibe geçmiş. Hatta İnci’nin mağazalarının kontrolü kredi kullandığı bir bankaya geçmiş. Bankanın adı şimdilik bizde saklı kalsın.



Ancak yabancı sermayeli bir banka olduğu bilgisini paylaşalım. Şu anda mağaza kapatmalarını da bu banka yapıyormuş. İnci Deri ve Ayakkabı için şu anda verilmiş bir iflas ya da konkordato kararı yok. Bir asırlık geçmişe sahip olan İnci umarız bu sıkıntılı süreci atlatır ve yoluna devam eder…PARA DERGİSİ