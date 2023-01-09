AssisTT kurumların büyüme yolculuğuna eşlik ediyor

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, KOBİ’lerin, start-up’ların ve anlık çağrı alma konusunda ihtiyacı esneklik gösteren kurumların büyümelerine katkı sağlamak amacıyla ‘Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’ni hayata geçirdi. Çağrı merkezi ihtiyacı esneklik gösteren sektörlerin hedeflendiği bu modelle, çeşitli iletişim kanallarının entegre edilip hızla devreye alındığı yeni sanal santral altyapısı sayesinde firmalar kendi iş alanlarına odaklanabiliyor. Özel projeler dışında bu modeli talep eden müşterilere; CRM, chatbot (sohbet robotu), çoklu kanal yönetimi, bilgi yönetimi platformu (Infobox), sosyal medya yönetimi, görüntülü görüşme, konuşma analitiği, yönetici gösterge paneli (dashboard) gibi teknolojik hizmetler de sunuluyor.

Opsiyonel hizmet paketleri

Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’nde; küçük ve orta ölçekli firmalar farklı ihtiyaçlara yönelik oluşturulan paketlerden dilediklerini seçerek faydalanabiliyor. Firmalar ayrıca talep ettikleri opsiyonel hizmetleri de paketlerine ekleyerek verimliliklerini arttırabiliyor. Bu model sayesinde firmalar, alt yapı ihtiyaçlarına ek olarak müşteri temsilcisi ihtiyacı söz konusu olduğunda da “kullandığın kadar öde” modeli ile esnek bir hizmet modeline sahip olabiliyor. AssisTT’in yeni hizmetini satın alan müşteriler 24 ay taahhütle ihtiyaçlarına yönelik farklılaşan paketlerden dilediklerini seçerek çalışmaya başlayabiliyor.

Start-up’lara özel tek noktadan hizmet

AssisTT, geliştirdiği model ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da büyümelerine katkı sağlayacak hizmetler sunuyor. Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’nde start-up’lara özel bir kurgu da bulunuyor. Start-up ekosisteminin ihtiyaçları karşılanarak firmaların büyümelerine destek olan model, yurt dışına açılmak isteyen start-up’lara da yabancı dil seçeneği ile tek noktadan hizmet alma imkânı tanıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı paketlerin yer aldığı bu modelde müşteriler dilerlerse sunulan opsiyonel seçenekleri de paketlerine ekleyebiliyor, kullandığın kadar öde modeli ile geliştirilen müşteri deneyimi asistanı desteğine de sahip olabiliyor.

Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz”

İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, “AssisTT olarak farklı ölçeklerdeki müşterilerimize yönelik hazırladığımız Anahtar Teslim Sanal Santral Modelimiz ile müşterilerimizin hızla büyümelerine destek oluyor, ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri hizmetler ile verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Uygun fiyat ve hızlı entegre edilebilen paylaşımlı alt yapımız ile ister anahtar teslim hizmet isterlerse de özel projelerine göre çözümler sunuyoruz. Bu model sayesinde müşterilerimiz ana iş alanlarına odaklanabiliyor. Ayrıca firmaların müşteri temsilcisine ihtiyaç duyduklarında ise ‘İhtiyacın Kadar Öde Modeli’ ile maliyet optimizasyonu sunuyoruz” dedi.

AssisTT Hakkında

Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT; iletişim merkezi çözümleri, dijital servisler ve teknoloji çözümleri, müşteri deneyimi ve kalite çözümleri ile dış kaynak yönetimi kategorilerinde sektörlere özel çözümler sunmaktadır. Türkiye genelinde 2022 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 18 bine yakın çalışanıyla çözüm sunan AssisTT, 15 yıllık tecrübesinin yanı sıra, sektörlere özel teknolojik çözümleriyle müşterilerine katma değer yaratarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.