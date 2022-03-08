AssisTT, yüzde 63 kadın çalışan oranıyla sektöre öncülük ediyor

Türkiye’nin alanında önde gelen kurum ve markalarına çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunan Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, kadın istihdamına verdiği önemle dikkat çekiyor. Kadınların iş hayatında etkin rol alması gerektiği bilinciyle yol haritasını oluşturan AssisTT, müşteri deneyim merkezlerinde kadınların kariyer gelişimlerinin desteklenmesi ve her pozisyonda daha çok kadın çalışana yer verilmesi için çalışmalarda bulunuyor.

“Ülkemizin kadın istihdamına katkı sağlamak en önemli önceliklerimizden biri”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, “Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece sosyal yaşamdaki dengeyi sağlamakla kalmıyor, sürdürülebilir bir ekonomi için de büyük önem arz ediyor. Bu farkındalık ve bilinçle AssisTT olarak 15 yıldan bu yana kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusu bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadınların iş hayatına girmeleri ve daha etkin rol almaları için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Son olarak yeni nesil ‘Özgür Çalışma Modelimiz’i hayat geçirdik. Bu yeni nesil model ile üniversite öğrencileri, engelli bireyler ve ev kadınları başta olmak üzere herkese uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkânı sağlıyoruz” dedi.

Özgür Çalışma Modeli’nde yüzde 60 kadın çalışan oranı

AssisTT’in kadın istihdamı konusundaki hassasiyetinin her dönem ön planda olduğunu belirten Tüfekçi, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yıl sonu itibarıyla 14 binin üzerinde çalışma arkadaşımız var ve bunların yüzde 63’ü kadınlardan oluşuyor. Özgür Çalışma Modelimiz ile belirlenen saat aralıklarını seçerek tercih ettiği zaman dilimlerinde çalışan kadın çalışma arkadaşlarımız çalışma hayatında aktif bir şekilde yer alabiliyor. Bu model içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızın yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. Bu modeli uygulamaya alarak birçok kesimden olumlu dönüşler aldık. Özgür Çalışma Modelimiz’in önümüzdeki günlerde daha geniş bir kesime ulaşmasını hedefliyoruz.”