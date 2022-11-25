Astor Enerji rekor sürede 2 bin adet transformatör üretti

Türkiye’de aynı anda 2 bin adet transformatör üretebilen marka olduklarını vurgulayan Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, yerli ve milli imkanlar ile enerji sektörü ve endüstrinin kullandığı kritik ürünleri hızlı ve en kaliteli şekilde üreterek dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

ISO Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021 yılı araştırmasına göre transformatör, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretiminde Türkiye’nin lider şirketi Astor Enerji, Irak Elektrik Dağıtım sistemlerinde kullanılmak için 3 ay gibi rekor bir sürede 2 bin adet 400 kVA transformatör üreterek kabullerini tamamladı. Türkiye’de transformatör üretiminde rekora imza atan şirket, teslim ettiği sipariş ile yurt dışı satışlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Türkiye’de liderliğini sürdürürken, ihracatını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor

Türkiye’de aynı anda 2 bin adet transformatörü rekor sürede üretebilecek yerli marka olduklarını vurgulayan Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, “Irak Elektrik Dağıtım sistemlerinde kullanılmak üzere ürettiğimiz transformatörler ile ülkemizde bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Astor Enerji olarak 2023 yılı Şubat ayına kadar üretim hatlarımızın tamamı dolu. 9 aylık veriler ve yıl sonuna kadar sipariş durumları dikkate alındığında 400 milyon dolara yakın bir ciro ile yılı kapatmayı hedefliyoruz. Yurt içi pazarda sektörümüzde lider marka olarak ihracatımızı da her geçen gün artırıyoruz. 2023 yılının ilk aylarında yurt dışına teslim edeceğimiz yüksek oranda siparişimiz bulunuyor. Bugün başta İspanya, Almanya, Litvanya, Irak, Kamerun ve Malezya olmak üzere dünyada 6 kıtada 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Var olduğumuz pazarlarda derinleşmeyi, farklı pazarlara girerek ihracatımızın tüm satışlar içindeki payını yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Astor Enerji olarak yerli ve milli imkanlar ile enerji sektörü ve endüstrinin kullandığı kritik ürünleri hızlı ve en kaliteli şekilde üreterek dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Şirket halka arz için SPK onayında

Şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurumu’na (SPK) başvuruda bulunan Astor Enerji, SPK onayı sonrası BİST’e dahil olmayı hedefliyor. Halka arzdan elde edeceği gelir ile yatırımlarını sürdürmeyi hedefleyen şirket, Türkiye'deki liderliğini sürdürürken, yurt dışı pazarlarındaki mevcut varlığını geliştirmek ve genişletmek amacıyla kapasitesini, ürün gamını geliştirmeyi ve işletme sermayesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ar-Ge çalışmalarını, başta yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik ürünleri geliştirmek olmak üzere endüstrinin talebi olan özgün ürünler ile artırmayı planlıyor. Üretim tesislerinin verimliliğinin yükseltilmesi, yeni makine, ekipman ve sistemlerin alınması, yeni hatların açılması da şirketin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu yatırımlara ek olarak ana faaliyetlerini destekleyen nitelikteki güneş enerji santrali (GES) yatırımı, mekanik fabrika kapasitesinin geliştirilmesi yatırımı, elektrikli araç şarj istasyonlarının yapımı ve bu istasyonların kurulu güçlerinin kapasite artırımları için gerekli altyapı yatırımları da şirketin gelecek yatırım planları arasında bulunuyor.