Global bir havayolu olma vizyonuyla yurt dışı uçuş ağını ve geniş gövdeli uçak filosunu genişleten Atlasglobal Havayolları, destinasyonları arasına Karadeniz’in en büyük liman şehirlerinden biri olan Odessa’yı da ekledi.
Türkiye’nin turizmde rekor kırma hedefine katkı sunmak amacıyla bu yıl turist potansiyeli yüksek ülke ve şehirlere düzenlediği sefer sayısını artıran Atlasglobal Havayolları, ağustos ayında Rusya’ya en çok yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketi seçilmişti. Şirket, 2019 yılında istikrarlı büyümesini sürdürmek için uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleme çalışmalarına hız verdi.
Bu hedefin ilk adımı ise Ukrayna’nın en önemli tatil ve kültür merkezlerinden biri olarak tanınan Odessa oldu. İlk tarifeli seferi 1 Kasım 2018 Perşembe günü düzenleyen Atlasglobal Havayolları’nın İstanbul-Odessa uçuşları, pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftanın 4 günü gerçekleşecek.
Atlasglobal Odessa’ya uçmaya başladı
Her yıl istikrarlı olarak büyümesini sürdüren Atlasglobal Havayolları, 2019 hedefleri için harekete geçerek Avrupa destinasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Atlasglobal Havayolları’nın Kasım 2018’deki ilk uçuşuyla başlayan İstanbul-Odessa seferleri haftanın 4 günü gerçekleşecek...
07 Kasım 2018 Çarşamba 11:20
Global bir havayolu olma vizyonuyla yurt dışı uçuş ağını ve geniş gövdeli uçak filosunu genişleten Atlasglobal Havayolları, destinasyonları arasına Karadeniz’in en büyük liman şehirlerinden biri olan Odessa’yı da ekledi.