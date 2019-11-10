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Avi Alkaş, JLL’den ayrılıyor

Akmerkez’in ardından Carousel, İzmit’teki Outlet derken 1997’de Alkaş Danışmanlık’ı kurdu. 2007’de de dünyanın en büyük emlak satış ve pazarlama şirketlerinden biri olan Jones Lang LaSalle’i Türkiye’ye getirdi.

Avi Alkaş, JLL’den ayrılıyor
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Avi Alkaş, Türkiye’de alışveriş merkezleri konusunda en uzman isimlerden biri. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki en prestijli AVM’lerin marka dağılımını belirleyen isimlerin başında geliyor. AVM’lerin içinde hangi marka olmalı, hangisi olmamalı sorusuna karar veren bir isim. Jones Lang LaSalle (JLL) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, AVM danışmanlığı işine Akmerkez’in yapımı döneminde girdi. Akmerkez’in ardından Carousel, İzmit’teki Outlet derken 1997’de Alkaş Danışmanlık’ı kurdu. 2007’de de dünyanın en büyük emlak satış ve pazarlama şirketlerinden biri olan Jones Lang LaSalle’i Türkiye’ye getirdi. Son yıllarda Alkaş Danışmanlık’ın işleri JLL’ye devredildi. JLL, endüstriyel, ticari, perakende, konut ve otel gayrimenkulleri dahil olmak üzere farklı varlıkları satın alıyor, inşa ediyor, kiralıyor ve yatırım yapıyor.

Alkaş ile ilgili bize çok önemli bilgiler gelmeye başladı. İddialar oldukça ilginç. Bize gelen bilgilere göre Alkaş, bu yılsonu itibariyle JLL Türkiye’nin yönetiminden ayrılıyormuş. İddia o ki JLL Türkiye’deki ekip ile kavga etmiş. Türkiye’deki işlerini tasfiye edip İsrail’e yerleşeceği bile konuşuluyormuş. İddialarla ilgili olarak Alkaş’ı aradık. Alkaş’ın verdiği bilgiye göre durum iddialardan farklıymış. JLL, Alkaş’a yeni görevler yüklemiş. JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Kuzey Afrika’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya geniş bir coğrafyayı da İstanbul’a bağlamışlar. Alkaş, bölgenin başkanı olmuş. Bu yoğunluk nedeniyle JLL Türkiye’nin gündelik işlerini Tarkan Ander ve Dora Şahintürk’e devretmiş. JLL Türkiye’nin günlük işleri iki CEO tarafından yürütülecekmiş. Türkiye’den ayrılma iddialarını da kesin bir dille yalanlıyor. Uluslararası bir şirketin İstanbul’u tercih etmesi güzel bir haber. Okurlarımızla paylaşmak istedik… PARA DERGİSİ

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AlkaşAvi AlkaşJLLden Ayrılıyor
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