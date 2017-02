AVM'ler kira konusunda önlem amaçlı çalışıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM’lerin ülkemize milli, fonksiyonel ve toplumsal fayda sağladığını belirterek şunları söyledi: “Organize perakendeyi besleyen AVM’lerimiz yabancı yatırımcı ve uluslararası markaları ülkemize çekerken yerli markalarımızın yabancı markalarla aynı ortamda rekabet ederek güçlenmesini ve global pazarlar için deneyim kazanmasını sağlıyor. Bu ülkemiz için milli bir fayda niteliği taşıyor.”



AVM’lerin kent ile bütünleşen ve dünya standartlarında mekânlar olduğunun altını çizen Belgü, bu yönüyle AVM’lerin toplumsal sosyal ve kültürel anlamda katma değer sağladığını söyledi. Belgü: “Ziyaretçilere ihtiyaç duydukları her şeye kolay ve hızlı erişim imkânı vererek keyifli alışveriş sunmak AVM’lerin hizmetlerinden artık sadece bir tanesi. AVM’lerimiz günümüzde toplumun tüm kesimlerinden ziyaretçileri bir araya getiren birleştirici bir yapı olma görevini üstlenmiş durumda. Türkiye genelinde 2 bin 230 sinema salonu (perde) bulunuyor ve bunun yüzde 80’i AVM’lerde yer alıyor. Dolayısıyla sinema salonları, çocuk eğlence alanları, yeme-içme tesisleri ve sosyal alanları ile AVM’ler birer yaşam alanı olarak hizmet ediyor.



'AYD olarak her zaman buradayız'



Son günlerde gündemde olan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte AVM’lerde kiraların TL’ye çevrilmesi konusunda ise Belgü şöyle konuştu: “Serbest piyasa ekonomisinin gereklerini yaşıyoruz. Bizler AVM yatırımcıları olarak yaşanan sıkıntıların farkındayız. Görmezden gelmemiz mümkün değil zira hepimiz bu bütünün bir parçasıyız. Birimizin zarar görmesi bu ekosistemin de zarar görmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla var olan sorunların çözümü için biz AYD olarak her zaman buradayız, sektörümüzün geleceği için de her türlü işbirliği ve çözüm arayışına da varız. AVM’ler perakendecilerin yanında olmaya devam edecektir. Her AVM kiralar konusunda önlem amaçlı çalışmalar yapıyor. Çözümü yine hep beraber bulacağız."