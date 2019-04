Avrupa'da 1.100 ofiste 'Türkiye seferberliği'

Avrupa’da kendilerine bağlı 14 ülkede bulunan 1.100 ofiste Türkiye’nin etkin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Gagnon, “Türkiye’nin özellikle sahil kesimleri Nice’ten ve Côte d’Azur’den hem daha kaliteli hem de daha ucuz. Almanya ve Hollanda gibi Türk nüfusun yoğun olduğu bölgelerin yanı sıra İskandinav ülkelerinden de Türkiye ile ilgili çok ciddi talep alıyoruz. Türkiye bugün gayrimenkulde Avrupa’nın parlayan yıldızı” dedi.



Son dönemde yabancıya konut satışındaki büyük yükselişle dikkat çeken Türk gayrimenkul sektörü yurt dışındaki başarı hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 6 bin 489 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 3 bin 471 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 87'lik artışa işaret etti. Türkiye’nin yabancılar için sunduğu yüksek potansiyel, gayrimenkul danışmanlığı firmalarının da dikkatini çekmiş durumda. Bu şirketlerden biri de küresel gayrimenkul danışmanlığı sektörünün önde gelen oyuncularından ERA.



AVRUPA’DA ‘TÜRKİYE YILI’ İLAN ETTİK



ERA’nın Avrupa Başkanı François Gagnon, hem Türkiye’deki bu potansiyeli yerinde görmek hem de Türkiye’deki ERA ekibiyle temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. ABD merkezli ERA’nın 1993 yılında Avrupa’da faaliyet başladığını belirten Gagnon, ERA Avrupa olarak bugün itibarıyla 14 ülkede 1.100 ofis ve 5 binin üzerinde danışmanla yola devam ettiklerini söyledi. Bu 14 ülke içinde Türkiye’nin ayrı bir yere sahip olduğunun altını çizen Gagnon, “Türkiye’de bulunan ekibimiz, buradaki potansiyeli ve verileri bizlere sunduğunda oldukça şaşırdık. Bunları hemen ABD merkezimizle paylaştık. Ve hep birlikte 2019 yılını Avrupa’da ‘Türkiye yılı’ ilan etmeye karar verdik” şeklinde konuştu.



TÜRKİYE’DE EV SAHİBİ OLMAK NICE’TEN AVANTAJLI



ERA olarak, Avrupa’da yaşayan Türk nüfusun yanı sıra Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Avrupalıların kendileri için iki önemli hedef kitleyi oluşturduğuna dikkat çeken Gagnon, “Avrupa’da yaşayan birinci jenerasyon Türkleri incelediğimizde şunu gördük. Bu kişilerin asıl yatırım yapmak istediği yer kendi memleketleri. Ama ikinci ve üçüncü jenerasyona baktığımızda ilgi alanı daha çok büyük şehirlere kayıyor. Çünkü buradaki potansiyeli çok net biçimde görüyorlar. Diğer yandan Avrupalılar için de durum benzer. Bugün çok sayıda Avrupalı için Türkiye’de, özellikle sahil kesiminde ev sahibi olmak, Nice’te ya da Cote d’Azur’de ev sahibi olmaktan çok daha avantajlı. İlk olarak fiyatlar çok daha uygun ikinci olarak evler çok daha kaliteli” şeklinde konuştu.



İNŞAAT KALİTESİ MÜKEMMEL



Avrupalıların Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Gagnon şöyle devam etti: “Türkiye’de daha önce bulunmuş, ev kiralamış ya da yatırım yapmış yabancılarla konuştuktan sonra şunu analiz ettik. İlk olarak Türkiye’deki evler çok kaliteli. Bu Avrupalılar için çok önemli. Aynı zamanda Türklerin iş yapış biçimini de çok beğeniyorlar. Türkler çok çalışkan ve işlerinde de çok organize. İnşaatın kalitesi de mükemmel. Tün bunların yanında Türk yemekleri de Avrupalılar için bir cazibe unsuru. Burada bir haftada 20 kilo almak mümkün.”



İskandinavlar da yatırım peşinde



Son dönemde dövizde yaşanan yükselişle birlikte Türkiye’deki fiyatların yabancılar için çok daha uygun hale geldiğinin de altını çizen François Gagnon, “Bugün itibarıyla Almanya, Hollanda ve Belçika gibi Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerde Türkiye ilgisinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun dışında, İsveç başta olmak üzere İskandinav ülkelerinde de Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen çok ciddi bir kesim var. Türkiye bugün gayrimenkulde Avrupa’nın parlayan yıldızı” dedi.



Türkiye, 4-5 yıl önceki Portekiz gibi



Fransızların bundan 4-5 yıl önce büyük gruplar halinde Portekiz’den gayrimenkul satın aldığını ifade eden Gagnon, “Bugün baktığımızda Lizbon başta olmak üzere Portekiz’deki fiyatlar çok ciddi yükselmiş durumda. Bugün Türk gayrimenkul sektörü, 4-5 yıl önceki Portekiz gayrimenkul sektörünü bana hatırlatıyor. Şu an Türkiye, Avrupa’nın en yüksek potansiyel vadeden ülkesi. Buradaki kilit nokta ise bu potansiyelin doğru biçimde yabancılara aktarılması; Türkiye’nin tanıtımının yurtdışında etkin biçimde yapılması” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin kendine has bir ‘tılsım’ı var



Bu günlerde özellikle yabancı basında, Türkiye ile ilgili gerçeği yansıtmayan, taraflı haberlerle yoğun olarak karşılaşıldığını belirten Gagnon, şunları söyledi: “Şunu çok net ifade etmek gerekir ki; Türkiye’nin kendine has bir tılsımı var. Ve bu tılsımın da en doğru şekilde anlatılması gerekiyor. Türkiye son derece güvenli bir ülke. Müthiş fırsatlar barındırıyor ve Türkiye’de gerçekten çok yüksek bir hayat standardı var. Türkiye’nin tılsımının bu unsurları kamuoyuna doğru biçimde aktarıldığında yabancıya satış konusunda müthiş bir başarı hikayesi yazılabilir.”



ERA Türkiye olarak 2 binin üzerinde satışa aracılık edeceğiz



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ERA Türkiye Genel Müdürü Can Özatay da geçtiğimiz yıl içinde yabancılara yapılan konut satışının 40 bin civarında

gerçekleştiğini hatırlatırken, “Yabancıya konut satışında bu yıla da oldukça hızlı bir giriş yaptık. En iyimser tahminlerle bile yıl sonunda 50 bin adetlik bir satışa ulaşacağımızı öngörüyoruz. Biz de ERA Türkiye olarak burada yaklaşık yüzde 5’lik bir pay almayı hedefliyoruz. Yani 2019 yılında hedefimiz 2 binden fazla yabancı bireysel yatırımcıya Türkiye’den gayrimenkul satmak. Yabancıların Türkiye’den satın aldıkları konutların ortalama fiyatını 200 bin dolar olarak düşündüğümüzde; bu sayede ERA Türkiye olarak ülkemizin cari açıkla mücadelesine de 400-500 milyon dolarlık bir katkıda bulunacağız. Tabii buna Türkiye’de yabancıların yaptığı blok alımlar dahil değil” dedi.



Hedef 70 ofise ulaşmak



ERA Türkiye’nin bugün 12 ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirten Can Özatay şöyle devam etti: “Avrupa’da ilan edilen bu ‘Türkiye yılı’ vizyonuna paralel olarak, ERA Türkiye olarak da 2019 yılında kendimize çok ciddi bir büyüme hedefi koyduk. İstanbul’un yanı sıra Ankara, Bursa, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlerde de varlığımızı güçlendireceğiz. Hedefimiz yıl sonunda 70 ofisin üzerine çıkmak.”



Akıllı dönüşümle 10 milyon gurbetçiye ‘terzi usulü’ çözüm



Coldwell Banker Commercial Projeler Pazarlama ve Satış Direktörü Bilge Özdemir ise bugün Avrupa’da 10 milyonluk bir Türk nüfusunun olduğunu ifade ederken, “Baktığımızda Avrupa’daki tüm Türk ailelerinin Türkiye’de bir evi var. Ama aradan geçen zamanda bu konutlar artık ihtiyaca karşılık verememeye başlamış. Şimdi başlatacağımız akıllı dönüşüm programıyla bu evlerin kendilerinden alıp, onlara ihtiyaçlarına uygun yeni evler sunacağız” dedi. Bilge Özdemir, Avrupa’dan sonra yoğunlaşmayı planladıkları diğer bir coğrafyanın da Uzak Doğu olduğunu söyledi.