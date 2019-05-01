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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Sarten'e 25 milyon euroluk kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ambalaj üreticisi Sarten’e 25 milyon euro kredi sağladı. Şirket kredi ile ambalaj hammaddesini daha verimli kullanmak için yatırım yapacak ve üretimde kullanılan enerji ile karbon salınımını düşürecek. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Sarten'e 25 milyon euroluk kredi
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EBRD'den yapılan açıklamada yeni fonun var olan kredinin refinansmanını da kapsadığı belirtildi. Açıklamada sağlanan fon ile şirketin ham maddeyi daha verimli kullanmak için yatırım yapacağı belirtilerek, yurtiçi ve yurtdışında da rekabet gücünün artacağı ifade edildi.

Söz konusu kredi Sarten'in metal ambalajdaki çelik levha tüketimini azaltmasına yardımcı olacak, plastik ambalaj üretiminde kullanılan enerji ve ham maddenin azaltılmasını sağlayarak, aynı zamanda karbon salınımını da düşürecek. 

Konuya ilişkin olarak Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir; “EBRD'den sağladığımız bu kredi kaynaklarımızı daha verimli kullanmamız ve çevreye daha duyarlı bir üretim yapmamız yolunda bize büyük katkı sağlayacak. Çelik levha ve plastik ham madde tüketimini düşürmenin yanında, enerji kullanımı ve karbon salınımını da azaltacağız. Doğa dostu ve çevreye saygılı üretim her zaman hedeflerimiz arasında ilk sıralarda yer almıştır. Bu yaklaşımla söz konusu kredi bizim çevreci bir anlayış ile yürüttüğümüz çalışmaların daha da ileriye gitmesini sağlayacak. Bu anlamda EBRD ile gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşmasından dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

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Sarten Ambalaj CEO’su Zeki SarıbekirEbrd
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