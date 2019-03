Avrupa'nın her yıl yapılan en büyük Tarım Fuarı

17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, kuruluşumuz TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliği ile T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB’in değerli destekleri alınarak 19 - 23 Mart 2019 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.



2018 yılında Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde hazırlanan ve tarım sektöründe ülkemizin en önemli ve en büyük buluşması olan Konya Tarım Fuarı, 97 ülke ve 76 farklı şehirden gelen 307.919 ziyaretçiyi Konya’da Tüyap çatısı altında bir araya getirdi.



“Ersözlü: Tarım sektörünün Avrupa’da her yıl yapılan en büyük buluşması Tüyap Konya’da!”



Bir yılı aşkın süredir devam eden satış ve pazarlama faaliyetleri sonrasında Konya Tarım Fuarı, bu yıl fuaye ile birlikte 7 ayrı salonda 60.000 m2 kapalı, 30.000 m2 açık alan olmak üzere toplam 90.000 m2’lik sergileme alanında 20 ülkeden 400’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirilerek, 5 gün boyunca 100 ülke ve 76 şehirden gelecek 300.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak.



Tarımsal mekanizasyon anlamında tüm teknolojik yeniliklerin görücüye çıkacağı fuar süresince, Türkiye’de ilk kez lansmanı yapılacak traktörlerden biçerdöverlere, tarımsal ekipmanlara ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapılacaktır.







Yurt içinden ziraat odalarımız, tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz, kooperatiflerimiz ve Pankobirlik destek ve iş birlikleri ile gerçekleştirilen heyet organizasyonları ile Konya, üretici ve çiftçilerimizin buluşma noktası olacak.



“Ersözlü: Yabancı yatırımcıların odak noktası Konya Tarım Fuarı…”



Türk tarım sektörünün gururu, konusunda ülkenin en fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarı ve artık sadece ülkemiz açısından değil, Avrasya coğrafyasının da sektöründeki her yıl yapılan en büyük ve en verimli buluşması haline gelen Konya Tarım Fuarı, Tüyap Fuarcılık Grubu’nun yurt dışında bulunan ofisleri Bulgaristan, Gürcistan, İran, Mısır, Rusya, Makedonya ve 30 ülkedeki temsilcilikleri başta olmak üzere 1 yılı aşkın süredir devam eden yoğun tanıtım faaliyetleri neticesinde 5 gün boyunca hedef pazar niteliği taşıyan, ihracat oranlarımızın yüksek olduğu ülkelerden gelecek heyetlere ev sahipliği yapacaktır. An itibariyle akreditasyonu tamamlanmış, 50 ülkeden 3500’ün üzerinde iş insanı fuar için Konya’da olacak. Bu yıl hedefimiz en az 100 ülkeden ziyaretçiyi katılımcı firmalarımız ile buluşturmaktır.



Bu yıl yine Konya Tarım Fuarı için her sene destekçimiz olan kurumlarla yeni bir iş birliği yaparak yurt dışından profesyonel ziyaretçileri davet ettik. Kurulan bu fuar konsorsiyumu sayesinde fuar katılımcılarımızla yabancı yatırımcıları buluşturmamız için çok değerli gayretlerini esirgemeyen Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Mevlana Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD’a kuruluşumuz adına teşekkür ediyorum.



Konya Sanayi Odası destek ve iş birliği ile önceki yıllarda da büyük başarılar ile hazırladığımız B2B Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. İkili iş görüşmeleri kapsamında Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Orta Asya Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan gelecek ziyaretçilerimizi, fuar alanı konferans salonlarımızda 2 gün sürecek bir programla 20 – 21 Mart’ta bir araya getireceğiz. Geçtiğimiz yıl 1009 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiğimiz fuarda milyonlarca dolarlık iş hacmi oluşturulduğuna şahit olduk. Bu yıl da yine ülke ekonomimize yeni ihracatların iş birliğinin kurulduğu bir nokta olarak destekte bulunmayı hedefliyoruz.



“Ersözlü: Konya Tarım Fuarı, sponsorlarıyla daha güçlü…”



Bu yıl Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan Opet’le imzaladığımız fuar sponsorluğu anlaşmasını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Opet, Konya Tarım Fuarı’nda tarım profesyonellerine yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere fuar sponsoru olarak yerini alacak. Bu anlaşmanın da uzun yıllar boyunca sürmesini temenni ediyorum.



Ayrıca Türkiye’de tarım sektörünün önemli medya gruplarından Bereket TV, bu sene Konya Tarım Fuarı’nın medya sponsoru oldu. Bereket TV, fuar boyunca canlı yayınlarla ekranda olacak.



“Ersözlü: Konya Tarım Fuarı, kazançlı bağlantılar için tarım profesyonelleriyle buluşacak!”



Tüyap Konya, Türkiye’nin ve Avrupa’nın her yıl yapılan en büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan Konya Tarım Fuarı ile 2019 yılında da 300.000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarım sektörünün hasat zamanı olan Konya Tarım Fuarı, kazançlı bağlantılar için on yedinci kez sektör profesyonelleriyle buluşacak.





Fuarımızın hazırlanmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere, iş birliği yaptığımız Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği’ne (TARMAKBİR), Konya Ticaret Odamıza, T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Mevlana Kalkınma Ajansı’na (MEVKA), Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne (TZOB), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne, Pankobirlik’e, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, Konya Sanayi Odası’na, Konya Ticaret Borsası’na, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi’ne, KOSGEB’e, fuar sponsorumuz Opet’e, medya sponsorumuz Bereket TV’ye, yıllardır bizlere inanan ve fuarlarımıza katılan tüm katılımcı firmalarımıza ve en önemlisi de Konya’ya teşekkür ederiz.



Konya Tarım Fuarı, 19-20-21-22 Mart 2019 tarihleri arasında 09.30 - 18.00, 23 Mart 2019 günü ise 09.30 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecektir.